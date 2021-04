von lam/pm

Einen Beitrag für den Schutz des Gemeindewalds Bodman-Ludwigshafen haben die Jäger der Jagdgemeinschaft Ludwigshafen geleistet: Gemeinsam mit Gemeindeförster Alexander Fischer waren sie im Rahmen eines mehrtägigen Arbeitseinsatz unterwegs, um junge Bäume vor Wildschäden zu bewahren.

Wie die Jagdgemeinschaft in einer Pressemitteilung bekannt gibt, schädigt der Klimawandel den Wäldern immer mehr. Auf Nachfrage präzisiert Alexander Fischer: Durch Wassermangel fehle es den Bäumen an Harz, mit dem sie sich normalerweise gegen den Befall mit Borkenkäfern wehren können. Und außerdem senden gestresste Bäume Botenstoffe aus, die die Borkenkäfer anziehen. Ein weiteres Problem sei, dass Fichten, die vom Borkenkäfer befallen werden, schon vor Jahrzehnten an teilweise ungeeigneten Standorten gepflanzt wurden, wo sie von vornherein gestresst sein. „Und nun haben wir mit den Folgen zu leben“, so Fischer.

Mehr als 70 Prozent war 2020 Schadholz

Im Vergleich zu Wäldern in anderen Gegenden gehe es dem Bodman-Ludwigshafener Gemeindewald noch verhältnismäßig gut, im vergangenen Jahr stammte aber mehr als 70 Prozent des eingeschlagenen Holzes von Bäumen mit Sturmschäden und Borkenkäferbefall sowie Eschen, die durch das Eschentriebsterben gefällt werden mussten.

Um für Nachschub zu sorgen, werden junge Bäume gepflanzt. Das Problem: Die Triebe der Bäume stellen für Wildtiere wie etwa Rehe einen besonderen Leckerbissen dar. Fressen die Tiere die Triebe ab, könne das das Wachstum der Bäume stark einschränken und sogar zum Absterben der Pflanzen führen. Um dem entgegen zu wirken und den Tieren erst gar keinen Zugang zu den Trieben zu gewähren, brachten die Mitglieder der Jagdgemeinschaft Ludwigshafen an etwa 2000 gepflanzten jungen Stieleichen und Kirschen auf mehreren Pflanzflächen Plastikhüllen an, die die Triebe abdecken.

Es handelt sich nicht um den ersten Einsatz der Jäger. In der Vergangenheit hatten sie unter anderem mitgeholfen, Biotope anzulegen diese zu pflegen sowie Müll im Wald einzusammeln.