Die Gemeinde hatte den Beginn in der vergangenen Woche für Montag angekündigt, doch am Dienstag war die Straße noch offen. Am Mittwoch war die Baufirma schließlich vor Ort. Eine Nachfrage beim Ortsbauamt ergab, dass es mit der Baustelleneinrichtung und den Absperrungen losging.

Bodman Umgestaltung der Weilerkapellen-Kreuzung startet am 2. November mit der Verbreiterung der Friedhofstraße, die dafür voll gesperrt werden muss

Die Friedhofstraße wird voraussichtlich bis Jahresende gesperrt sein. Die Aufweitung im unteren Bereich sowie weitere Arbeiten sind der erste Bauabschnitt an der Kreuzung.