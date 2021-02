Es gibt neue Entwicklungen an der Baustelle an der Weilerkapellen-Kreuzung in Bodman: Wie die Rudolf Schlichenmaier vom Ortsbauamt der Gemeinde mitteilt, wird eine provisorische Baustraße am Freitag, 19. Februar, ab 14 Uhr aktiviert, sodass der gesamte Verkehr aus und nach Bodman ausschließlich über diese Straße abgewickelt wird.

Verkehrsteilnehmer, die aus Bodman hinaus fahren, müssen dann über die Untere Schloßhalde und die Friedhofstraße fahren. Grund ist eine Vollsperrung um die Weilerkapelle, die notwendig wird, weil dort die Tiefbauarbeiten starten. Fußgänger können den Bereich trotz der Baustelle durchqueren, Radfahrer werden gebeten, ihr Fahrrad im unmittelbaren Baustellenbereich zu schieben.

Durch die Umleitung können die Haltestellen Metzgerbuckel, Seeum und Ortsmitte vom Bus nicht bedient werden. Es wird laut Rudolf Schlichenmaier aber Ersatzhaltestellen auf dem Weilerkapellenparkplatz, bei der Unteren Schloßhalde 20, an der Lindetreppe und bei der Unteren Schloßhalde 13 geben. Diese Ersatzhaltestellen werden jedoch nicht barrierefrei sei.

Damit der Verkehr fließen und vor allem der Bus pünktlich fahren kann, gelten an der Umleitungsstrecke außerdem Halteverbote. Die Gemeinde bittet darum, dies sowie die Umleitungsbeschilderung zu beachten.