Alwin Honstetter (CDU) erkundigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bodman-Ludwigshafen nach den Bäumen und Pflanzen, die im riesigen Regenrückhaltebecken am Fuchsweg stehen, das über Monate gegraben und gebaut wurde. Er fragte, ob diese Wasser vertragen würden. Bürgermeister Matthias Wechbach erläuterte, dass in diesem Bereich früher ein Auwald gewesen sei.

„Es war klar, dass wir wieder aufforsten“, so Weckbach. Die Gemeinde erhalte diese Maßnahme anerkannt und könnte sich dies bei einem Bebauungsplan-Projekt anrechnen lassen. Die Bäume im Regenrückhaltebecken seien Erlen, die mit Wasser kein Problem hätten.