Mit Ingo Jäck hat die Feuerwehrabteilung Bodman einen neuen Abteilungskommandanten. Der 42-Jährige kam 1993 zur Feuerwehr. Schon sein Vater und Großvater waren dabei.

Der verheiratete Vater zweier kleiner Kinder arbeitet als Berufskraftfahrer bei einer Tiefbaufirma. Er ist auch Wasserrettungshelfer bei der DLRG. Für den 2018 zum Oberbrandmeister beförderten Feuerwehrmann mit Zugführerausbildung war immer klar: „Ich will meine Freizeit sinnvoll zum Wohle der Allgemeinheit gestalten.“

Erfahrungen als Stellvertreter hat er schon

Von 2005 bis 2015 war er bereits Stellvertretender Abteilungskommandant. Für Hausbau und Nachwuchs habe er sich etwas zurückgezogen, jetzt aber das Okay der Familie für das neue Amt bekommen.

„Mir gefallen Kameradschaft und Spaß bei der Feuerwehr, aber auch die Schulungen und Ausbildungen“, sagt er. Er sei sehr dankbar für die gute Arbeit seines Vorgängers Roland Gocz und dessen Stellvertreters Markus Sauter. Auch den Arbeitgebern der Bodman-Ludwigshafener Feuerwehrleute dankt er für die Freistellungen bei Einsätzen.

Ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Probenvorbereitung. Er nennt beispielhaft Unterweisungen zum Atemschutz und zum Umgang mit Blaulichtfahrzeugen. Für den vorbeugenden Brandschutz werden Feuerwehreinsatzpläne erstellt und überarbeitet. Solche Pläne gebe es auch für abseits liegende Höfe.

Bodman Neu im Vorstandsamt: Roland Scherer lotst den Verein der Bodmaner Wassersportfreunde durch Klippen und Untiefen Das könnte Sie auch interessieren

Jäck führt mit Hans Wiggenhauser die Abteilung: „Aber wir machen das nicht alleine, sondern mit drei anderen im Feuerwehrausschuss.“ Dieser entscheidet über alle Angelegenheiten der Abteilung wie etwa Einsätze, Feste, Personalwesen oder Beschaffungen.

Wichtig ist Ingo Jäck auch die Jugendfeuerwehr, die in Bodman aktuell nur aus drei Jugendlichen besteht. Er hoffe, dass in drei Jahren wieder Kinder hinzukommen, sein Sohn wird wohl eines davon sein.

Die Serie: Die Redaktion stellt in loser Reihenfolge Ehrenamtliche vor, die in der jüngsten Zeit in den Hauptversammlungen neu in ein Amt im Vorstand gewählt worden sind