Bodman-Ludwigshafen vor 18 Minuten

Hunderte Meter lang massive Glassplitter auf der B34! Hat der Lastwagen-Fahrer echt nichts gemerkt?

Feuerwehr und Polizei waren am frühen Freitagmorgen in Ludwigshafen wegen einer großen Verunreinigung der Fahrbahn mit Glassplittern auf der Radolfzeller Straße (B34) in Ludwigshafen im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.