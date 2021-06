541 Personen haben inzwischen die Online-Petition gegen das Badeverbot, das in bestimmten Zeitfenstern in den Uferparks von Bodman-Ludwigshafen gilt, unterschrieben (Stand am Sonntag um 17 Uhr). Die Zahl stieg seit dem SÜDKURIER-Artikel über die Petition innerhalb eines Tages rasant an. 206 der 541 stammen aus der Gemeinde selbst.

Damit sind zwar die notwendigen Stimmen der Einwohner erreicht, aber die Petition läuft noch zwei Wochen weiter. Die Initiatoren freuen sich über die Resonanz und hoffen, dass in der Restlaufzeit noch mehr Unterschriften kommen, damit umso deutlicher wird, wie viele Leute ihrer Meinung sind. Es sei weiterhin jede Stimme wichtig.

Sie wollen die Unterschriften nach dem Ende der Laufzeit der Petition an Bürgermeister Matthias Weckbach überreichen.