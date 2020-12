Virtuelle Premiere bei der DLRG-Ortsgruppe Bodman-Ludwigshafen: Die Hauptversammlung fand dieses Mal nicht als Präsenzveranstaltung, sondern als Videokonferenz statt. Es hatten sich 25 Teilnehmer im virtuellen Raum eingefunden. Weitere Mitglieder hatten zwar teilnehmen wollen, waren dann jedoch kurzfristig wegen eines Einsatzes mit der Rettungshundestaffel verhindert.

Eine turnusgemäße Neuwahl des Vorstands gab es diesmal nicht: Einstimmig hatten die Teilnehmer der vom Vorsitzenden Florian Hoyer moderierten Videokonferenz eine Verschiebung der Neuwahl auf die nächste Hauptversammlung im neuen Jahr beschlossen, welche dann, so hoffen alle, wieder als Präsenzveranstaltung wird laufen können. Dann sollen auch die Ehrungen vorgenommen werden. In der aktuellen Videokonferenz wurden bereits per Onlineabstimmung die Kassiererin Bärbel Koch und der gesamte Vorstand entlastet.

Schulungen und Kurse der Ortsgruppe Bezugnehmend auf den auf der Internetseite vorliegenden schriftlichen Bericht des Technischen Leiters Matthias Karle fanden 2019 ein Erste-Hilfe-Kurs mit AED-Unterweisung, eine Unterweisung „Fahren mit Sondersignal“ für besondere Einsatzkräfte, diverse Kinderschwimmkurse, das Jugendschwimmen, das Jump-Training und zwei Rettungsschwimmkurse statt. Darin wurden Abzeichen wie Seepferdchen (43 Mal), das Jugendschwimmabzeichen (21 Mal Bronze, 13 Mal Silber, viermal Gold), sechs Junior-Retter und Rettungsabzeichen (viermal Bronze, achtmal Silber) abgelegt.

Für das Jahr 2019 fasste Florian Hoyer diverse Ereignisse und Fakten zusammen: So habe es 2019 in Bezug auf die DLRG-Ausbildung diverse Änderungen, Verschärfungen und, wie er es nannte, Verkomplizierungen gegeben: Technischer Leiter Mathias Karle und Roger Wester im Bereich der Bootsführerausbildung sowie Simon Muser im Sanitäter-Bereich erarbeiten hier ständig neue Konzepte, um entsprechende Ausbildungen auch bezirksweit anbieten zu können.

Die Zahl der Einsätze sei, so Florian Hoyer, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zufällig genau gleich geblieben. Insgesamt wurden von rund 60 Wachgängern 3976 Stunden geleistet, davon 3408 Stunden im Wachdienst, 568 Stunden auf den Booten. Bei 37 Einsätzen waren Einsatzkräfte mit land- und wassergebundenen Einsatzfahrzeugen zu Vorfällen auf dem, im und am See ausgerückt. Auch seien Mitglieder als Führungsunterstützung bei der Personensuche mit dem Mantrailer-Suchhund und der Flächensuchhundestaffel beteiligt gewesen. Die Zahl der Melderträger ging in der Ortsgruppe Bodman um zwei zurück, es seien jetzt also 27 Melderträger.

Das neue Schlauchboot ist stabiler

Das in die Jahre gekommene Schlauchboot, das überwiegend zusammen mit dem Tauchgruppenfahrzeug zu Einsätzen hinzugezogen wurde, wurde im Frühsommer 2019 durch ein neues Schlauchboot plus dazugehörigem Anhänger ersetzt. Es verfüge über ein stabileres Unterwasserschiff und sei dadurch für seine Aufgabe als Rettungsboot deutlich besser geeignet als das alte Boot. Finanziert wurde es zur einen Hälfte mit Rettungsdienstzuschüssen des Landes, zur anderen Hälfte durch den Verkauf des alten Schlauchboots.

Florian Hoyer berichtete im Bezug auf die Finanzen von einer Spende in Höhe von 6000 Euro von einem Autohaus. Ansonsten stünde der Verein finanziell gut da, denn es konnte 2019 ein leichter Überschuss erwirtschaftet werden. Dies bekundete auch Bärbel Koch, die Kassiererin, der seitens der Kassenprüfer Cornelia Schmid und Rudolf Mauz eine tadellose Kassenführung bescheinigt worden war.

Bessere Einsatzkleidung aus der Region

Im Übrigen würden, so Florian Hoyer, seit dem Kalenderjahr 2019 Berichte sowohl über Aktionen als auch über Einsätze in den sozialen Medien, also auf Facebook und Instagram, gepostet, da das Interesse daran allgemein sehr groß sei. „Unsere Postings erreichen inzwischen 12.000 Menschen in der Bodenseeregion. Das ist, so meine ich, recht viel“, wusste Florian Hoyer zu berichten.

Auf ein aktuelles Projekt wies Florian Hoyer besonders hin – die neue Kleidung für die Einsatzkräfte der DLRG: Es könne die aktuelle Einsatzkleidung nicht mehr nachbestellt werden, sei kein wirklicher Wetterschutz und entspreche absolut nicht den geforderten Schutznormen. „Wir haben nach langem Hin und Her mit verschiedenen Herstellern nun endlich ein sogar regionales Produkt gefunden, das allen Anforderungen gerecht wird“, berichtet Florian Hoyer. Der entsprechende Betrag sei bereits in den Haushalt 2021 mit eingestellt, nachdem es 2020 nicht geklappt habe. Allerdings werden Sponsoren gesucht, die die DLRG sowohl zum jetzigen Zeitpunkt als auch in weiteren Jahren bei der Anschaffung der Einsatzkleidung unterstützen, welche beispielsweise mit den Logos der Sponsoren bedruckt werden könnte.