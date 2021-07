Bei der Apfelcup-Regatta des Yacht-Clubs Ludwigshafen (YLB) konnte diesmal kein Rennen zu Ende gefahren werden – es fehlte ausreichend Wind. Trotzdem genossen es die Segler, sich mal wieder in Präsenz treffen zu können. Die Organisation war eine besondere Herausforderung, da immer noch die Corona-Verordnung und die Hygienemaßnahmen beachtet werden mussten, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. So wurden auch die Teilnehmerzahl und die Anzahl der Betreuer limitiert.

Die Boote haben diesmal mehr Platz als sonst. | Bild: Dieter Kroiss

Die sonst üblichen Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Clubgelände sowie die Verpflegung mit den legendären Optiburgern und das anschließende gemütliche Beisammensein mussten in diesem Jahr ausfallen. Dadurch gab es auf dem Vereinsgelände mehr Fläche für Auf- und Abbau der Boote. Die Gemeinde Ludwigshafen hatte zusätzliche Fläche zur Verfügung gestellt, wodurch die notwendigen Abstände eingehalten werden konnten, so die Veranstalter.

Neuer Organisationsleiter

Christoph Hardt, Wettfahrtleiter beim YLB, hat mit Unterstützung aus dem Yachtclub Immenstaad (Fabian Bach, Jürgen Graf, Xaver Rimmele) und aus dem Yachtclub Sipplingen (Edgar Raff, Landorganisation) seinen ersten Apfelcup als Leiter des Organisationsteams auf die Beine gestellt.

Christoph Hardt bedankte sich im Namen des gesamten Organisationsteams bei allen Teilnehmern und Helfern. 2022 solle es eine Wiederholung geben – dann hoffentlich ohne Corona, aber mit viel Wind, spannenden Wettfahrten und leckeren Optiburgern, so der Yacht-Club.