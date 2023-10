Beim Yachtclub Ludwigshafen Bodensee (YLB) war laut einer Pressemitteilung der offizielle Saisonabschluss an einem Oktoberwochenende. Samstags starteten pünktlich um 9 Uhr knapp 40 Helfer, erstmals unter der Regie von Rainer Eiberle, mit dem Hafenputz. Das Wetter spielte mit. So konnten bei guten Bedingungen die Grünanlagen und der Parkplatz, die Steganlage mit Absauganlage, Plattform und Küchenzeile, das Hafenmeistergebäude mit Sanitär, der Technikraum und mehr auf Vordermann gebracht, beziehungsweise winterfest gemacht werden. Gegen 15 Uhr war klar, Rainer Eiberle hatte seine Feuertaufe als Hafenbeauftragter bestanden und einen guten Job gemacht.

Am Sonntag fand dann bei schönem Wetter die traditionelle YLB-Herbstwanderung statt. In diesem Jahr erstmals von Günter Velten organisiert, lag eine etwa 9,5 Kilometer lange Tour vor den rund 60 Teilnehmern. Vom Treffpunkt am Nenzinger Bahnhof ging es zunächst durch den Ort aufs Feld hoch zur ikonischen Lourdes Grotte. Der erste Anstieg war geschafft. Weiter durch den Wald des Braunenbergs ging es zum Nenzinger Wäldele, hier war eine zur Pause einladende Erfrischungsstation aufgebaut, die nach circa zwei Drittel der Strecke gerne angenommen wurde. Präsident Andreas Rietschel nutze die Pause für eine kurze Ansprache. Organisator Günter Velten ermunterte die Anwesenden sich gerne mit Ideen und Vorschlägen für zukünftige Events oder Wanderungen einzubringen. Nach der Pause ging es weiter Richtung Burgruine Nellenburg. Zwischendurch konnte man immer wieder die schöne Aussicht genießen, an einigen Stellen war im Hintergrund sogar unser geliebter Bodensee zu sehen.

Der Weg führte weiter Richtung Hindelwanger Hütte und schließlich in die Nellenburger Talstation, dem Tagesziel. Hier konnten sich alle mit den bekannten Fladen und Salaten stärken und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen. Beim Blick in die vielen zufriedenen Gesichter bei der Verabschiedung war auch hier klar, dass Günter Velten seine Feuertaufe als Festwart bestanden hat.