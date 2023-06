Hafenbereich, Uferanlagen und Schlösslepark in Ludwigshafen rund um das historische Zollhaus sowie die Sernatingenstraße werden am Wochenende des 1. und 2. Juli wieder zur Festmeile. Beim traditionellen 41. Hafenfest lockt weitgehend das bekannte und beliebte Programm.

Nur eins ist anders und sogar eine mehrfache Premiere: Es ist das erste Fest seit dem Jahr 1999 mit einem neuen Bürgermeister – und für ihn wiederum ist es das erste Mal, dass er beim Hafenfest dabei ist und eine Festeröffnung mit Fassanstich macht. Denn der 1. Juli ist zudem der erste Arbeitstag für Christoph Stolz, der am Abend des 30. Juni als Nachfolger von Matthias Weckbach vereidigt wird. Aber auch Matthias Weckbach will beim Festauftakt dabei sein.

Vorfreude auf das Hafenfest

Christoph Stolz und das Team des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing (TKM) freuen sich auf das Fest. TKM-Leiterin Sandra Domogalla und ihre Stellvertreterin Vanessa Stemmer erklärten ihrem künftigen Chef bereits den Ablauf. „Ich bin schon sehr gespannt“, sagt der 30-Jährige. Er wisse, dass viele Vereine auf das Fest hinfiebern würden: „Für die Vereine ist es die wichtigste Veranstaltung.“ Zum Thema Fassanstich habe er bereits einige Tipps erhalten, aber noch keine Videoanleitung im Internet gefunden.

Parken, Sperrungen und Schiff Die Gemeindeverwaltung bittet die Besucher darum, mit Bus und Bahn anzureisen oder die Ortsrandparkplätze zu benutzen, auf denen es ein 5-Euro-Tagesticket gibt. Der Parkplatz am Zollhaus ist gesperrt. Zudem gibt es den kostenlosen Festparkplatz an der Stockacher Straße (B31-alt). Die Sernatingenstraße wird bereits ab Freitag für drei Tage gesperrt. Das Schiff Großherzog Ludwig fährt an den Festtagen zwischen Bodman und Ludwigshafen. Abfahrtszeiten in Bodman sind um 10.15 Uhr, 13.45 Uhr und 20.30 Uhr, in Ludwigshafen um 13.10 Uhr, 16.45 Uhr und 20.45 Uhr. Auf der Route von und nach Sipplingen und Überlingen sind die Abfahrtszeiten in Überlingen um 11.55 und 15.30 Uhr, in Sipplingen um 12.45 und 16.20 Uhr und in Ludwigshafen zurück zu den beiden Orten ab 10.30 und 14 Uhr. Es gilt der übliche Fahrpreis für das Schiff.

Auf der Festmeile sei eigentlich alles wie sonst auch, so Vanessa Stemmer. Dort gebe es Verschiedenes zu essen und zu trinken. Der Hafenmarkt warte mit etwa 20 Ständen auf. Man habe explizit auf regionale Anbieter geachtet. Am Samstag, 1. Juli, findet von 12 Uhr bis Mitternacht der Hafen- und Nachtflohmarkt statt. Die offizielle Eröffnung des Fests sei um 17 Uhr beim Zollhaus mit dem traditionellen Fassanstich, Kanonenschüssen, anschließender Bewirtung und musikalischer Unterhaltung auf der Festmeile. Am Abend würden ab 17 Uhr die Brassband des Musikvereins auf der Festbühne spielen und ab 19.30 Uhr die Band Style.

So ähnlich wird es auch dieses Jahr beim Hafenfest aussehen. (Archivbild) | Bild: Amt für Tourismus. Kultur und Marketing Bodman-Ludwigshafen

Vanessa Stemmer zählt auf, dass der Musikverein Ludwigshafen, der Yachtclub, die Narrenzunft Seehasen, der FC, der Angelsportverein und der Turnverein Ludwigshafen an den Festtagen beteiligt seien. Zudem mache der Kindergartenförderverein Seekinder Ludwigshafen einen Waffelverkauf.

Schauturnen des TVL am Festsonntag

Am Sonntag, 2. Juli, gehe das bunte Programm weiter. Nach einem ökumenischen Gottesdienst, der um 10.30 Uhr stattfinde, eröffne die Festmeile mit Unterhaltung und Bewirtung. An diesem Tag spielen laut Programm der Musikverein Dingelsdorf und die Musikkapelle Bodman auf der Festbühne. Gruppen des Turnvereins Ludwigshafen (TVL) zeigen ab 12.30 Uhr beim Zollhaus Vorführungen.

Am Samstag und Sonntag gebe es jeweils bis 18 Uhr einen SUP- und Kanuverleih mit der Neuerung, dass der Ludwigshafener Strandbad-Pächter Davide Ribaudo diese anbiete, erklärt Vanessa Stemmer. Für Familien und Kinder werden beim Lenk-Relief die Gartenfestspiele aufgebaut. Der Nachwuchs könne sich dort auch selbst beschäftigen.

Zwei Flohmärkte an einem Wochenende

Der Flohmarkt am Samstag werde von einer externen Firma organisiert, erklären die beiden Frauen. Diese Firma kontrolliere dann auch die Einhaltung der Marktsatzung. „Der Flohmarkt ist heißt begehrt“, sagt Sandra Domogalla mit einem Verweis auf die Lage direkt am Seeufer. Zum Kinderflohmarkt am Sonntag ergänzt sie, dass dieser ohne Anmeldung stattfinde und Kinder einfach spontan teilnehmen können.