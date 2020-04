Die Zusage ist da: Das Land gibt 243 085 Euro Zuschuss für den Neubau des Anlegestegs am Fuß der gesperrten Marienschlucht sowie die Sanierung des Uferwegs zwischen Wallhausen und der Schlucht. Dies verkündeten die Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU) und Dorothea Wehinger (Grüne) am Freitagmorgen jeweils in Pressemitteilungen mit.

Der Steg am Fuß der gesperrten Marienschlucht muss erneuert werden, damit Baumaterial für spätere Maßnahmen gebracht werden kann. Inzwischen ist der alte Steg marode. Dieses Foto entstand im Jahr 2014. | Bild: Löffler, Ramona

Die Gesamtkosten bezifferte Rombach auf Gesamtkosten: 486 169 Euro. Somit ist knapp mehr als die Hälfte ein Landeszuschuss. In ganz Baden-Württemberg werden 29 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte mit rund 10,2 Millionen Euro gefördert. „Ich freue mich sehr, dass dieses touristische Kleinod durch die Erneuerungen von Steg und Wanderweg weiter aufgewertet wird und hoffentlich bald wieder besucht werden kann“, so Dorotheas Wehinger zur Marienschlucht.

Im vergangenen November ging es in einer gemeinsamen Sitzung der Gemeinde- und Ortschaftsräte Bodman-Ludwigshafen, Allensbach und Konstanz um das weitere vorgehen bei der Marienschlucht und den Uferwegen, die seit 2015 nach einem tödlichen Erdrutsch gesperrt sind.

Der erste Schritt soll in diesem Jahr der Neubau des Stegs sein. Über diesen könne dann Material für weitere Maßnahmen angeliefert werden, erklärte Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen damals. Der neue Steg wird länger, erhält an beiden Seiten Geländer und wird so ausgerichtet, dass Kursschiffe parallel zum Ufer anlegen können. Außerdem soll später ein Kioskboot mit Lager und Toilette während der Saison am Steg liegen.