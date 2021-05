Bodman-Ludwigshafen vor 1 Stunde

Grünes Licht für Appartement-Hotel in der Ludwigshafener Hauptstraße

Nach mehreren Anläufen und Nachbesserungen der Pläne kam das Ja: Der Bauausschuss von Bodman-Ludwigshafen hat in seiner jüngsten Sitzung dem Baugesuch für ein Appartement-Hotel mit sieben Wohneinheiten in der Hauptstraße 7 in Ludwigshafen mit knapper Mehrheit zugestimmt.