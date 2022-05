Zu den Sommerferien soll der Überlauf-Parkplatz am Ortseingang von Ludwigshafen aus Richtung Stockach wieder zur Verfügung stehen. Deshalb hat der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen in seiner jüngsten Sitzung mit einem Beschluss zur Offenlage den Bebauungsplan Zusatz-Parkplatz Ludwigshafen einen Schritt weiter gebracht. Im vergangenen Jahr war der Parkplatz auf einer Wiese ohne einen Bebauungsplan bei Bedarf in Betrieb und entsprechen mit einem blauen P-Schild markiert, doch der Rat entschied im Oktober den Bebauungsplan aufzustellen.

In diesem Bereich seien geschützte Streuobstwiesen, doch ein Teil des Schutzes sei reduziert, da die Wiese im Bebauungsplan sei, stellte Hauptamtsleiter Stefan Burger dar. Es habe deshalb im Februar einen Termin mit dem Landratsamt gegeben, um den genauen Umfang des Überlauf-Parkplatzes und Abgrenzung zu den Bäumen festzulegen. Dabei sei alles mit GPS eingemessen worden. Es könne nun auf einem Teil des Grundstücks ein ordentlicher Parkplatz entstehen, in dem die Parkgassen funktionieren. Das Büro Reckmann sei beim Thema Ein- und Ausfahrt im Boot. Mit allen Unterlagen sei es ein Riesenwerk für einen kleinen Parkplatz.

Fläche bietet 50 Stellplätze

Auf eine Rückfrage von Christoph Leiz (Grüne) erklärte Stefan Burger, es seien 50 Stellplätze für Autos vorgesehen. Leiz fragte weiter, ob der Parkplatz bei Regen geschlossen werde. Doch Burger wies darauf hin, dass ein Überlauf-Parkplatz bei schlechtem Wetter ohnehin nicht gebraucht werde. Es könne nur schwierig werden, wenn die Fläche mal nach Regen aufgeweicht sei.

Es entbrannte eine kleine Debatte, über den Sinn oder Unsinn dieses Parkplatzes. Bürgermeister Matthias Weckbach betonte, der Zusatz-Parkplatz sei bewusst als niederschwelliges Angebot gedacht, wenn alle anderen Flächen im Ort belegt seien.

Der Beschluss für die Offenlage des Bebauungsplans Zusatz-Parkplatz Ludwigshafen fiel am Ende bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen.