Immer wieder tummelt sich eine große Schar Graugänse am Uferpark in Bodman.

Bild: Löffler, Ramona

Alle meine Entchen? Nein, in Bodman müsste das Kinderlied umgedichtet werden. Hier sind es Graugänse.

Bild: Löffler, Ramona

Der Text würde dann ungefähr so klingen: „Alle meine Graugänschen, tummeln sich am See, tummeln sich am See, Füsschen rein ins Wasser, Köpfchen in die Höh‘.“

Bild: Löffler, Ramona

Gut, alle Eltern und Kinder, die das Original kennen, wissen natürlich, dass eigentlich nur die erste Strophe für Enten ist. Die anderen beziehen sich auf Tauben, Hühner und Gänse.

Bild: Löffler, Ramona

Aber „Alle meine Gänschen watscheln durch den Grund, watscheln durch den Grund, suchen in dem Tümpel, werden kugelrund“ passt nicht zum Uferpark.

Bild: Löffler, Ramona

Die einen mögen die Schar, die zu verschiedenen Tageszeiten am Uferpark aufschlägt – den anderen machen sie zuviel Dreck. Auf jeden Fall sind die Graugänse treue Besucher.

Bild: Löffler, Ramona

Nachwuchs scheint die Schar keinen zu haben.

Bild: Löffler, Ramona

Es sind alles erwachsene Tiere.

Bild: Löffler, Ramona

Hier sind sie auf dem See vor dem Uferpark verteilt. Im Hintergrund liegt Ludwigshafen mit dem Zollhaus.