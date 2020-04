Ob es in diesem Jahr das Hafenfest Ende Juni gibt oder nicht, ist momentan noch nicht klar. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, er rechne eher damit, dass es nicht stattfinden kann. Doch die Gemeinde wolle noch abwarten. Auch was mit dem für Mitte August geplanten Seefest sein wird, lasse sich bisher nicht sagen.

Die Gemeinde hofft, dass Landes- und Bundesregierung nach Ostern entscheiden, wie es mit den Maßnahmen der Corona-Verordnung weitergeht.

Weckbach sprach in der Sitzung, die im Gemeindezentrum mit weiten Tischabständen stattfand, auch die Sport- und Kulturehrung an. Es sei ursprünglich der Mai dafür angedacht gewesen. Doch er habe die Veranstaltung nun bereits gedanklich in den Herbst verschoben. Es steht aber noch kein Termin fest.