An der Stockacher Aach bei Ludwigshafen ist ein Gewässerbalken geplant, der Müll zurückhalten soll, damit dieser nicht in den Bodensee gerät. Da sich die Maßnahme verzögert, erkundigte sich Christopher Leiz (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bodman-Ludwigshafen, ob die Gefahr besteht, dass Ökopunkte wegfallen könnten.

Bürgermeister Matthias Weckbach sagte, dass momentan so viel zu tun sei, dass er sich erst im Juli um das Thema Gewässerbalken kümmern könne. Es würden aber keine Ökopunkte wegfallen.