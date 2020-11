Neue Diskussion statt vierter Änderung: Die Gestaltungssatzung der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ist eigentlich erst zwei Jahre alt. Aber Gemeinderat Alessandro Ribaudo (CDU) erinnerte im Rahmen einer geplanten Änderung zum Thema Fassadenöffnungen in der jüngsten Sitzung an den Wunsch, erneut über die Satzung zu sprechen. Er stellte daher auch einen entsprechenden Antrag, dass sich das Gremium nochmal grundlegender mit der Satzung befasst.

Das sorgte für etwas Missstimmung, auch wenn er hinzufügte, dass das nicht heiße, dass alles auf den Kopf gestellt werden solle. Bürgermeister Matthias Weckbach betonte zur Gestaltungssatzung: „Das ist durchdiskutiert. Wir haben uns vor zwei Jahren viel Zeit genommen und Gutachten angeschaut.“ Er verwies darauf, dass die Gemeinde andere Themen habe, die gerade wichtig seien.

Notwendige Stimmen erreicht

Für Ribaudos Antrag war notwendig, dass ein Sechstel der anwesenden Räte zustimmt. Trotz neun Stimmen dagegen und zwei Enthaltungen reichten deshalb die drei Ja-Stimmen, die er erhielt, aus.

Eigentlich ging es an diesem Abend darum, dass bei Häusern künftig 40 statt 33 Prozent Öffnungen an einer Hausseite erlaubt sein sollen. So könnten Bauherren Fenster einplanen, die größer oder bodentief sind. Stadtplanerin Sabine Geerds von der Planstatt Senner GmbH in Überlingen sagte in der Vorstellung der Änderungen, dass es schon eine kleine Aufweichung im ersten Nachtrag der Gestaltungssatzung gegeben habe. Jetzt würde das noch deutlicher in Zahlen gefasst werden. Sie fügte hinzu, dass das in Bodman dann vielleicht nicht die Sonnenseite, sondern wegen der Aussicht die Nordseite sein werde.

Da der Antrag von Alessandro Ribaudos nochmal über die Satzung zu sprechen, Erfolg hatte, wurde die Abstimmung über die vierte Änderung der Gestaltungssatzung verschoben. Das Thema steht inzwischen auf der Tagesordnung für die kommende Sitzung.