Sehr unterschiedliche Ansichten prallten in der jüngsten Gemeinderatssitzung beim Gebiet Strebel in Ludwigshafen aufeinander. Es ging um eine Änderung des Entwurfs des Bebauungsplans und die erneute Offenlage. Doch es entstand schnell eine hitzige Diskussion um die Altortsatzung in Bezug auf den Bereich Strebel, der einer der ältesten Teile von Ludwigshafen ist. Seine Struktur solle erhalten und nicht durch Neubauten entwertet werden. Außerdem plant die Gemeinde, den Kellhofweg von der Eggerstraße zur Haldenhofstraße zu erweitern. Eigentlich war der Bebauungsplan 2018 schon in der Offenlage, doch diese sei einen Tag zu kurz gewesen, erläuterte Hauptamtsleiter Stefan Burger.

Alwin Honstetter (CDU), der bei dem Tagesordnungspunkt befangen war, hatte zuvor die Bürgerfrageviertelstunde genutzt, um seine Meinung zu äußern: Er finde es nicht gut, die Altortsatzung zu nutzen. Weckbach sah es anders, da die Straßen im Gebiet Strebel als Beispiele für ortsprägende Straßen herangezogen worden seien: „Wir haben diesen Bereich genommen, um die Altortsatzung aufzustellen. Es macht keinen Sinn, dass sie hier nicht gilt.“ Petra Haberstroh (Freie Wähler) schloss sich an: „Die Straßenansichten gehören zur Altortsatzung.“

Weckbach ist es wichtig, das gewachsene Gebiet dort zu erhalten und bauliche Elemente wie Fensterbänder an Neubauten zu vermeiden. Die Mehrheit sah es schließlich auch so und beschloss, dass für die Gestaltung der Gebäude die Ortsgestaltungssatzung weiterhin gelten soll. Der geänderte Bebauungsplanentwurf wird nochmals offengelegt. Die Offenlage findet vom 4. Mai bis 5. Juni im Rathaus statt.

Während der Bebauungsplan Strebel so stark diskutiert wurde, gingen die Entscheidungen zu zwei anderen Bebauungsplänen ohne Wortmeldungen durch. Der Rat hat die sechste Änderung des Bebauungsplans Schlössle und die 15. Änderung des Bebauungsplans West beschlossen. Im Fall des Gebiets Schlössle hatten noch Flachdächer gefehlt.