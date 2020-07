Jetzt ist doch mehr erlaubt: Die Verwaltung von Bodman-Ludwigshafen lockert das am Mittwoch neu erlassene Lager- und Badeverbot an öffentlichen Ufern. Die Gemeinde teilte am Freitag mit: „Beim Badeverbot haben wir uns von vielen Protesten unserer Einwohner und Urlauber überzeugen lassen und haben nachgesteuert.“

So sehen die neuen Regeln aus

Nun gilt, dass von Montag bis Donnerstag das reine Baden/Schwimmen in den Uferanlagen wieder erlaubt sei, „also Handtuch hinlegen, raus aus den Klamotten, Schwimmen, Abtrocken, Anziehen – mehr nicht“, so die Mitteilung. Das Gleiche gelte von Freitag bis Sonntag vor 10 Uhr morgens und ab 17 Uhr nachmittags. Das Lagern und Grillen sei jedoch durchgängig verboten.

Kein Parken am Campingplatz

Außerdem informiert die Gemeinde darüber, dass der Parkplatz am Campingplatz/Naturschutzgebiet gesperrt werde, um dort den Druck von Nicht-Camper-Badegästen wegzunehmen. Die Bitte dazu sei vom Campingplatz gekommen, doch dies helfe auch dem Naturschutzgebiet.

Es finden viele Kontrollen statt

Der Gemeindevollzugsdienst sei am Wochenende verstärkt mit insgesamt fünf Personen unterwegs. Und auch die Polizei werde im Einsatz sein: „Wir haben für die nächsten vier Wochenenden die Zusage für jeweils eine Gruppe (acht Leute) Bereitschaftspolizei, die die Einhaltung der Corona-Regeln, einschließlich Allgemeinverfügung überwachen.“