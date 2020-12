Wieviele Flüchtlinge will die Gemeinde maximal aufnehmen? Um diese Frage ging es im Gemeinderat im Rahmen einer Entscheidung zu einer Vereinbarung mit dem Landkreis. Diese Vereinbarungen werden in allen Orten in den Räten beraten und abgeschlossen, erklärte Bettina Donath, die unter anderem für die Flüchtlingsbetreuung in der Gemeinde zuständig ist.

Laut der Vereinbarung sollen bis Ende 2021 in Bodman-Ludwigshafen 95 Personen untergebracht werden. Die Zahl beinhaltet zehn Prozent mehr als die Gemeinde nach der Zuteilungsquote bisher müsste. Durch eine Nachsteuerung erfülle Bodman-Ludwigshafen den Soll bereits.

Nachfragen zu den Zahlen

Alessandro Ribaudo (CDU) hakte bei den Zahlen nach und Bürgermeister Matthias Weckbach antwortete, dass die zehn Prozent mehr nur ein voraussichtlicher Zugang seien. Es sei nicht fix, dass sie wirklich kämen. Ribaudo wunderte sich außerdem, dass es kein Geld für eine Mehrbelegung gebe. Weckbach erläuterte jedoch, dass indirekt auf andere Arten etwas in die Gemeinde zurückfließe.

Michael Koch (CDU) betonte, dass der Platz für 95 Flüchtlinge da sein müsse, auch wenn nicht gesagt sei, dass wirklich so viele kämen. Es stand bereits in der Sitzungsvorlage, dass entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden müssten. Und Petra Haberstroh (Freie Wähler) hakte schließlich zur Sicherheit nach, ob wirklich alle Gemeinden im Landkreis einem solchen Zehn-Prozent-Puffer zusagen würden. Das Gremium segnete die Vereinbarung mit dem Kreis am Ende einstimmig ab.

Wie der Stand in Bodman aktuell ist

Bettina Donath gab in der Sitzung auch noch den neusten Stand zur Anschlussunterbringung im ehemaligen Löwen sowie dem dahinter liegenden Naturfreundehaus in Bodman bekannt. Das Naturfreundehaus sei nun fast voll. Die nächste Zuweisung komme am 12. Januar. Sie teilte außerdem mit, dass ein Zuzug in Quarantäne sei, weil er als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft worden sei.