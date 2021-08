Wie die DLRG mitteilt, wurde die Leitstelle um etwa 16.40 Uhr über ein gekentertes Boot vor Bodman und drei Personen im Wasser informiert. Daraufhin wurden die DLRG-Boote Bodman und Wallhausen, die Einsatztaucher Bodman und Konstanz, die Einsatzleitung, ein Rettungshubschrauber, die Wasserschutzpolizei, die integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben sowie Rettungsdienst und Notarzt alarmiert.

Das DLRG-Boot Bodman habe die Einsatzstelle als erstes erreicht, fand jedoch keine Personen vor. Daraufhin begann eine Suche nach diesen. Nachdem sie wohlauf an Land aufgefunden wurden, wurde der Einsatz abgebrochen. Wie die DLRG mitteilt, waren die drei Personen von mit einem Segelboot, dessen Fahrer sich in der Nähe befunden hatte, an Land gebracht worden. Die DLRG barg das Tretboot, der Einsatz konnte danach beendet werden.