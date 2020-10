Ludwigshafen vor 2 Stunden

Gefahr am Radweg-Ende bei Ludwigshafen? Rätin spricht Thema in Sitzung an

Der Beginn beziehungsweise das Ende des Radwegs Ludwigshafen/Stockach an der B 31-alt kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Sprache, weil dort Radfahrer direkt an einer Garagenausfahrt vorbeifahren.