Ludwigshafen – Der Kunsthandwerkermarkt „Galerie Augenweide“, der normalerweise zweimal pro Jahr in Ludwigshafen stattfindet, ist zu einer Institution am See-Ende geworden. Corona-bedingt fiel der diesjährige Sommermarkt aus, was sowohl die Veranstalter Veronika Jäger und Jürgen Mayer, als auch Kunsthandwerker und Interessierte traurig stimmte.

Aber die Herbstvariante der „Galerie Augenweide“ im Zollhaus in Ludwigshafen wird stattfinden: Von Mittwoch, 21. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 1. November, darf in dem – wie Bürgermeister Matthias Weckbach es zu formulieren pflegt – „Kaufhaus des Kunsthandwerks“ auf drei Etagen nach Belieben gestaunt, gebummelt und gekauft werden.

Maskenpflicht: Keine Diskussion

Selbstverständlich werden, da sind sich die Veranstalter und die Gemeinde einig, alle Hygienevorschriften streng eingehalten. „Sowohl für die Aussteller als auch für die Besucher gilt die Maskenpflicht. Da gibt es keine Diskussion“, sagt Veronika Jäger.

„Wir weisen auch die Aussteller an, Besucher auf die Maskenpflicht und die Einhaltung der Abstände einzuhalten. Es wird an allen Ständen Desinfektionsmittel bereit stehen und über Bodenmarkierungen werden Laufrichtung oder Abstände zu erkennen sein. Am Eingang zur ‚Augenweide“ wird über einen Klicker gezählt werden, wie viele Besucher in die Galerie kommen und wie viele sie wieder verlassen“.

„Ein gutes, sicheres Gefühl“ für Alle

Und Jürgen Mayer erklärt: „Wir behalten uns vor, einen Einlassstop zu verhängen, sollte es im Zollhaus zu voll werden“. Er appelliert an die Besucher: „Nutzen Sie doch bitte auch die ruhigen Wochentage zum Besuch der ‚Augenweide‘, um die Besuchermenge am Wochenende etwas zu entzerren.“

Sandra Domogalla, Leiterin der Tourist-Information, fügt hinzu: „Wir wollen schließlich allen Beteiligten ein gutes, sicheres Gefühl vermitteln und auch für andere Gemeinden und Veranstaltungen dieser Art als ein gutes Beispiel vorangehen.“

Bodman-Ludwigshafen Die Finanzen von Bodman-Ludwigshafen stehen wieder besser da, aber die Corona-Krise zeigt weiter Auswirkungen Das könnte Sie auch interessieren

Gastronomisch wird die Veranstaltung vom Café im Eingangsbereich des Zollhauses begleitet, wo die üblichen Hygienevorschriften gelten. Um mehr Sitzplätze zur Verfügung zu stellen, gleichermaßen aber die Abstandsregelungen einhalten zu können, werden im Außenbereich vor dem Café ebenfalls Sitzgelegenheiten bereitgestellt. „Aber es ist Herbst, also sollte man sich etwas Warmes zum Anziehen mitbringen, falls man draußen sitzen sollte“, empfiehlt Janet Schwentke, Geschäftsführerin des Zollhauses.

Dieses Jahr keine Vernissage

Die sonst übliche Vernissage muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dafür wird der Kunsthandwerkermarkt am ersten Veranstaltungstag bereits ab 10 Uhr geöffnet sein, und die „Augenweide“ dauert einen Tag länger als sonst, insgesamt also 12 Tage.

Über 30 Kunsthandwerker werden im Zollhaus ihre zu Dingen gewordenen Kreativideen präsentieren und zum Verkauf anbieten. Darunter finden sich unter anderem Kleidung, Schmuck, Keramik, Holz, Kerzen, Seifen, Skulpturen, Leder und vieles mehr. „Die Nachfrage war bei den Kunsthandwerkern in diesem Jahr extrem groß. Sie alle freuen sich so dermaßen“, erzählt Jürgen Mayer.

Die Veranstaltung und ihr Name Zum 14. Mal findet die „Galerie Augenweide“ auf drei Etagen im Zollhaus in Ludwigshafen statt. Sie wird von Mittwoch, 21. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 1. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter Veronika Jäger und Jürgen Mayer haben sich das Konzept der „Augenweide“ ausgedacht, um „professionell Künstlern und Kunsthandwerkern ein Forum zu bieten, um in niveauvollem Rahmen ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren“. Der Wortteil „Weide“ im Wort „Augenweide“ bezieht sich im Übrigen nicht auf eine Grasfläche, auf welcher Nutztiere grasen, sondern stammt ab vom mittelhochdeutschen Wort „Ougenweide“, Determinativkompositum aus den Substantiven Auge und Weide, wobei „Weide“ so viel bedeutet wie „Nahrung, Speise“, also einen „Augenschmaus“ beschreibt – etwas, das einem beim Anschauen große Freude und Staunen bereitet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.zollhaus-galerie-augenweide.de

Es seien in diesem Jahr auch einige Neue mit von der Partie aus dem, wie er sagt, „hohen Norden unseres Landes“. Veronika Jäger ergänzt: „Nun müssen wir nur noch hoffen, dass nicht bis dahin irgendwelche neuen Verordnungen auftauchen, die die Veranstaltung verhindern. Aber seien wir mal guter Dinge und optimistisch: Es findet statt und es wird schön!“