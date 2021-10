Der Herbst ist zweifelsohne nun auch am Bodensee angekommen: Bunt fallender Blätterregen umhüllt die Menschen. Der Nebel, ist in der dunklen Jahreszeit ständiger Begleiter derjenigen, die hier in Seenähe leben.

Doch dort, inmitten des Ludwigshafener Uferparks, erhellt aktuell die Galerie Augenweide, ein vor Kreativität strahlender Indoor-Kunsthandwerkermarkt, nicht nur das Zollhaus, sondern auch die Gemüter der Vom-Herbst-Geplagten.

Öffnungszeiten und Regeln in der Galerie Die Galerie Augenweide kann bis einschließlich 7. November von 10 bis 18 Uhr im barrierefreien Zollhaus Ludwigshafen besucht werden. Der Zutritt ist mit 3G-Nachweis möglich. Im Gebäude gelten Hygiene- und Abstandsregeln sowie Maskenpflicht. Die Zollhaus-Gastronomie bietet täglich wechselnde Speisenangebote, Getränke, sowie Kaffee und Kuchen im Eingangsbereich an. Weitere Infos: www.zollhaus-galerie-augenweide.de

Auf drei Etagen kann man hier ganz gemütlich herum strawanzen und sich treiben lassen. Zu sehen gibt es dabei viele Dinge: Schönes, Buntes, Fröhliches, Künstlerisches und Leckeres. Und vielleicht lassen sich sogar schon ein paar Weihnachtseinkäufe erledigen.

Oder man macht sich mit einem kleinen Geschenk einfach mal selbst eine Freude. Die Galerie Augenweide feiert in diesem Jahr schon ihr 15-jähriges Bestehen. Grund genug für die Veranstalter, die Eröffnung mit geladenen Gästen zu feiern, was am vergangenen Mittwochabend auch getan wurde.

Gefeiert wird mit Rockmusik

Im Eingangsbereich des Zollhauses trafen die Gäste zusammen, um die Feier zu begehen. Diese war, dank des musikalischen Konzertbeitrags der begnadeten Gitarristin Yasi Hofer mit Band, aber alles andere als beschaulich oder still: nein, es wurde gar gerockt im Zollhaus und kaum einen der Gäste dürften die vibrierenden Klänge und Beats der Band kalt gelassen haben.

Zwar saßen die Gäste größtenteils, wippten und rockten jedoch zumindest sitzend mit und genossen sichtlich den Gourmet-Rock, den das Trio in drei Sets seinem kleinen Publikum präsentierte.

Yasi Hofer und Jürgen Mayer, Töpfereikünstler und, zusammen mit Veronika Jäger, Organisator der Augenweide kennen sich seit dem Jahr 2015. Etliche Male schon bot Mayer der Band eine Auftrittsgelegenheit, sogar schon bei einer früheren Augenweide. Denn in der Tiefe seines Herzens ist er ein Rocker.

Die Yasi Hofer Band (v.l. Steffen Knauss, Yasi Hofer, Christoph Scherer) brachte das Ludwigshafener Zollhaus bei der Eröffnung des Marktes zum Beben. | Bild: Constanze Wyneken

Eigentlich, so erzählte Mayer, hätte die Yasi Hofer Band im letzten Jahr zur Wiedereröffnung der Galerie Augenweide spielen sollen. Dieser Auftritt hatte jedoch coronabedingt entfallen müssen.

Mayer blickte in seiner Rede zurück auf die Anfänge der Augenweide, zu deren Idee er und Veronika Jäger vor 17 Jahren kamen. „Wenn ich so zurückblicke, wie wir damals angefangen haben, sind wir erst einmal gnadenlos gescheitert“, sagte Mayer mit einem Augenzwinkern.

Auch die gefilzten Nisthöhlen gehören zu den schönen Dingen, die man kaufen kann. | Bild: Constanze Wyneken

„Aber man konnte damals schon spüren, dass unsere Idee Potenzial hatte und sie hat sich dann immer weiter entwickelt und wird es auch hoffentlich weiter tun.“

Mayer dankte besonders der Gemeinde Ludwigshafen dafür, den Kreativ-Schaffenden Jahr für Jahr eine Plattform zur stilvollen Präsentation ihrer Waren geboten zu haben. Ein großer Dank ging auch an die Zollhaus-Gastronomie, die den Gästen der Augenweide in jedem Jahr mit wechselnden Angeboten immer etwas zu Essen bereit stellte und auch an jenem Abend mit Getränken und leckeren Häppchen erfreute.

Wolfram und Tanja Renner aus Wahlwies denken über den Kauf eines Schneidebretts mit eingefrästem Bodenseemotiv nach | Bild: Constanze Wyneken

Auch Alesssandro Ribaudo, stellvertretender Bürgermeister von Ludwigshafen, ließ lobende Worte über die Augenweide verlauten. Er sagte, dass es schön sei, dass die Augenweide nun seit so vielen Jahren schon ein fester Punkt im Terminkalender der Gemeinde sei: „Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass es weiterhin so gut läuft.“

Hierauf konnte dann Jürgen Mayer nur kontern, dass er hoffe, gemeinsam mit Veronika Jäger, die mit Hüten und Gefilztem kreativ tätig ist, noch weitere 15 Jahre eine Galerie Augenweide im Zollhaus entstehen zu lassen. Er äußerte auch seinen Wunsch für eine Wiederauflage der Sommeraugenwiese im Ludwigshafener Uferpark. Gute Aussichten also für Kunsthandwerker und für Menschen, die Schönes lieben.