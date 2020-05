Jetzt ist es offiziell: Der Veranstaltungsbereich im Zollhaus in Ludwigshafen erhält einen neuen Aufzug. Der Gemeinderat hat den Auftrag für rund 43 000 Euro vergeben. Seit der andere Aufzug im Rathaus-Bereich im Jahr 2018 kaputt gegangen ist und mehrere Monate nicht benutzbar war, verfolgte der Gemeinderat den Plan, auch den anderen Lift auszutauschen, da beide gleich alt sind. Zudem wäre der Typ auch in Zukunft nicht mehr zulässig. Der Rat hat den Austausch nun unter Dach und Fach gebracht, aber es wird trotzdem noch dauern: Die Wartezeit für ein Montageteam liege momentan bei acht bis zehn Monaten, erläuterte Rudolf Schlichenmaier vom Bauamt der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen in der jüngsten Sitzung.