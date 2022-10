Nach Immendingen und Hamburg kommt Ludwigshafen: Dort findet die sechste Fashion Night statt, die der Förderverein Frauen in Not mit Sitz in Immendingen präsentiert. Vorsitzende des Fördervereins und Organisatorin des Abends ist Katharina Wroblewska.

Sie hat im Februar dieses Jahres ihre privatärztliche Beautyklinik und Hautarztpraxis in Überlingen eröffnet. Dadurch habe sich der Kontakt zum Seehotel Adler ergeben, dessen Besitzer Winfried Kountz dem Förderverein die Räumlichkeiten für die Veranstaltung am 12. November als Sponsor zur Verfügung stelle.

Neustart nach Corona

Katharina Wroblewska freut sich auf die Show, die in den vergangenen zwei Jahren Corona-bedingt nicht stattfinden konnte. Sie erzählt: „Die Veranstaltung wird komplett von Mitgliedern des Fördervereins, meinem Ehemann Olaf Wübbe und mir organisiert.“ Alle Mitwirkenden seien Freiwillige, die kostenlos ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellten. Das gelte auch für die Models und Sänger.

Förderverein Frauen in Not Vor sechs Jahren gründete die Ärztin Katharina Wroblewska zusammen mit ihrem Mann Olaf Wübbe, den Förderverein Frauen in Not. Sie ist auch die Vorsitzende, ihre Stellvertreterin lebt in Ludwigshafen. Der Verein hat 30 Mitglieder. Viele Projekte wurden bereits gefördert, zuletzt beispielsweise fünf Transporte für die Ukraine, die nach Polen gingen. Auch am Bodensee wurden ukrainische Familien unterstützt. Mit dem Erlös aus der Fashion Night werden laut Katharina Wroblewska immer Frauenprojekte unterstützt – meist in Deutschland, auf jeden Fall aber in Europa. (wig)

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr bei einem Getränk auf dem roten Teppich. Über den Laufsteg werden dann einige professionelle Models schreiten, die die Arbeit des Fördervereins seit Jahren fördern. „Es sind aber auch ganz normale, hübsche Mädchen dabei, die soziale Projekte unterstützen wollen“, so Wroblewska.

Sie habe dafür bei ihren Patienten, deren Angehörigen und im Bekanntenkreis herumgefragt. Für die Choreografie ist Barbara Ferber-Kensitzki zuständig, die den Models latein-amerikanische Leichtigkeit nahebringen wird.

Schwierige Zeiten für alle

Das Motto des Abends „Strong love, one love“ (deutsch: starke Liebe, eine Liebe) ist zugleich der Titel eines Liedes von Sänger Kenneth King, der die Show mit Christof Maybach sowie Kathyann Martinez und Selin Yavuz musikalisch umrahmen wird. Katharina Wroblewska sagt dazu: „Wir gehen alle durch schwierige Zeiten. Erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg mit allen Auswirkungen.“

Mit Freunden, Bekannten und den Vereinsmitgliedern habe sie festgestellt, dass das Einzige, was alle in den letzten Jahren zusammengehalten habe, die starke Liebe untereinander gewesen sei. „Durch starke Liebe kann man alles schaffen und alle Hindernisse überwinden.“

Eintrittskarten Die Karten können bei Katharina Wroblewska unter der Mobilnummer (0173) 6977755 oder im Festnetz unter (07551) 8019590 sowie im Seehotel Adler unter (07773) 93390 vorbestellt werden.

Eine Eintrittskarte zu dieser Modenschau mit Benefiz-Charakter kostet 100 Euro, davon gehen 55 Euro an einen guten Zweck, der erst während des Abends bekanntgegeben werden wird. Die übrigen 45 Euro sind für Getränke und Essen gedacht.

Prominente Gäste mit von der Partie

Erwartet werden geladene Gäste und einige Prominente aus Politik und Showbusiness. Wer das ist, verrät die Veranstalterin noch nicht.

Für die Durchführung der Veranstaltung greift das Fashion-Night-Team auf eine bereits erprobte Mannschaft zurück. Die Helfer haben in Sachen Mode diesmal die Firmen aus München, Waghäusel und Thannhausen gewonnen.

Auch sind laut Katharina Wroblewska Ausstellungen geplant. Sie ergänzt: „Auch vor dem Zollhaus wird noch etwas Besonderes geboten werden.“