Für den Fall, dass es in Bodman-Ludwigshafen eine Corona-Demonstration geben sollte, kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Wunsch nach der Einhaltung aller Regeln auf. Ratsmitglied Alessandro Ribaudo (CDU) sagte im Hinblick auf die Ereignisse im Januar in Stockach, man könne die Maskenpflicht nicht entfallen lassen, nur weil diese vielleicht nicht kontrollierbar sei.

Hauptamtsleiter Stefan Burger erklärte, die zuständige Behörde für Genehmigungen von Demonstrationen sei für die Verwaltungsgemeinschaft die Stadt Stockach. Sollte eine Demo angemeldet werden, wolle die Gemeindeverwaltung diesen Wunsch aber nach Stockach weitergeben.