Der Einzug des Urzeitmuseums in die historische Torkel in Bodman wird nicht wie ursprünglich geplant Anfang Juni stattfinden können. Betreiber Rolf Hauff, der auch das Urzeitmuseum in Holzmaden betreibt, erklärte auf SÜDKURIER-Nachfrage, dass man den Eröffnungstermin aufgrund der herrschenden Corona-Krise nicht werde halten können. „Die Museen in Baden-Württemberg dürfen nach wie vor nicht öffnen, das schließt auch unser Vorhaben in Bodman ein“, sagte er.

Fossilien können nicht überführt werden

Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie sei man in den Vorbereitungen massiv aufgehalten worden. „Wir können die großen Ausstellungsstücke derzeit nicht nach Bodman bringen“, so Hauff weiter. An diesem Umstand liege auch der Hauptgrund für die zeitliche Verzögerung. „Wir dürfen derzeit die Fossilien aufgrund der verschärften Corona-Richtlinien nicht nach Bodman überführen“, sagte er.

Bodman-Ludwigshafen Dort überleben, wo andere zurzeit keinen Urlaub machen dürfen Das könnte Sie auch interessieren

Wie geht es nun in Sachen Eröffnung des Fossilienmuseum in Bodman weiter? Dazu kann auch Rolf Hauff zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Angaben machen, wie er auf Nachfrage bestätigte. Alles befinde sich derzeit in Warteposition. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Arbeiten komplett zum Erliegen gekommen sind. „Das, was wir derzeit machen können, um das Museum zu eröffnen, wird trotzdem angepackt“, so Hauff. Nur eben nicht in dem Tempo, wie es ursprünglich geplant gewesen sei.

Bodman Fossilienmuseum zieht 2020 in die Schlosstorkel ein: Was noch zu tun ist, Besonderheiten an der Sanierung und neue Details zur Ausstellung Das könnte Sie auch interessieren

Laut Hauff werde die Torkel derzeit für den Museumsbetrieb aufgearbeitet und die Software für die spätere Ausstellung installiert. „Wir sind im Endstadium und verfeinern die Präparation einiger Fossilien, die später dann in der Ausstellung gezeigt werden sollen“, betonte er.

Noch kein Ausweichtermin gefunden

Man sei zudem täglich mit den Entscheidungsträgern des Landes Baden-Württemberg in Kontakt, aber auch von dort gebe es laut Hauff keine genauen Aussagen, wann wieder losgelegt werden dürfe. „Deshalb können wir auch keinen Ausweichtermin für die Eröffnung benennen“, so Hauff.