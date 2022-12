Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Freitagabend wird es akrobatisch: Die Blues Brothers legen zum Jahresabschluss nochmal richtig los

Die Showtruppe des Turnvereins Ludwigshafen beschließt mit ihrem Auftritt am 30. Dezember ein erfolgreiches Sportjahr. 2024 sind sie bei der European Gym for Life World Challenge in Norwegen dabei.