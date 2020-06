Bei dem Vorfall, der laut einer Mitteilung der Polizei bereits am 5. Juni geschehen ist, kam eine 52-Jährige ohne Maske in den Verkaufsraum der Tankstelle. Das Verkaufspersonal sprach sie auf die Maskenpflicht an, was zu einer Auseinandersetzung führte. „Die 52-Jährige fühlte sich im Recht, sie sei aus gesundheitlichen Gründen von der Tragepflicht in Verkaufsräumen befreit und habe eine Bescheinigung“, so die Mitteilung.

Die Polizei stellte schließlich fest, dass ein im Bodenseekreis ansässiger Tierarzt dieses Schreiben ausgestellt hatte. Es laufen nun Ermittlungsverfahren gegen den Tierarzt und die Frau wegen der Ausstellung beziehungsweise des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse.