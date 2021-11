Eine Bürgerin nutzte die Redegelegenheit zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bodman-Ludwigshafen und drückte ihre Bedenken zur Zukunft des neuen Überlaufparkplatzes am Orteingang von Ludwigshafen aus Richtung Stockach aus. Sie fragte, was daraus werden solle, wenn die Fläche in drei Jahren Bauland werde, und wo die Besucher dann parken sollten.

Sie regte zudem an, das Ein-Euro-Ticket für den Bus, das momentan zwischen Bodman und Ludwigshafen gilt, auf die Verbindung Stockach/Ludwigshafen auszudehnen, um so den öffentlichen Nahverkehr für Besucher aus Richtung Stockach attraktiver zu machen. Sie dachte zudem in Richtung eines Bürgerbusses für diese Strecke. Bürgermeisterstellvertreter Alessandro Ribaudo, der die Sitzung leitete, wies darauf hin, dass nicht geplant sei, den Parkplatz in drei Jahren wegfallen zu lassen.

Überlaufparkplatz ist so nicht für immer gedacht

Hauptamtsleiter Stefan Burger ergänzte, der Bedarf an Parkraum werde überprüft. Auch wo oder wie dieser integriert werden könne, werde in der Zukunft noch angeschaut. So wie der Überlaufparkplatz für die nächste Saison auf einer Wiese angelegt sei, sei er jedenfalls nicht für die Ewigkeit gedacht.

Ribaudo wies auch noch auf das Parkleitsystem hin, das bis zur nächsten Saison installiert werden soll, um Besucher besser zu lenken. Auf die Rückfrage eines anderen Bürgers, warum die Schilder am Überlaufparkplatz momentan wieder weg seien, erklärte Burger, dass diese über den Winter eingelagert und dann nächstes Jahr wieder aufgebaut würden.