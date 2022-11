Sie sind da: Bodman-Ludwigshafen hat nun an fünf Standorten Flüssiggas-Tanks, um im Falle eines Gasmangels auf Flüssiggas umstellen zu können. Um den Notfallplan der Gemeinde ging es bereits im Juli im Gemeinderat. Er fasste nach der Sommerpause weitere Beschlüsse zum Energie- und Kostensparen.

Ralf Volber, Leiter des Ortsbauamts, erklärt auf SÜDKURIER-Nachfrage, die neuen Tanks stehen in Ludwigshafen an der Sernatingen-Schule, bei der Feuerwehr, in der Haldenhofstraße, in der Mühlbachstraße, und in der Rathausstraße sowie in Bodman an der Sporthalle. Es handle sich teilweise um Gebäude, die die Gemeinde angemietet habe. Im Fall des Hauses in der Mühlbachstraße trage der Eigentümer die Kosten.

Unter den Flüssiggas-Tank kommt eine Platte. | Bild: Alois Buser

Die Tanks seien unterschiedlich groß. Die Tanks an der Sernatingen-Schule und Sporthalle Bodman fassen 4800 Liter und alle anderen 2700 Liter, so Volber. Momentan seien sie aber noch leer. „Die Tanks werden erst befüllt, wenn sie ordentlich stehen und die Zuleitung zum Haus verlegt wurde, da dort ein Absperrsicherungsventil montiert wird“, sagt er.

Umschluss auf Flüssiggas bei Bedarf

Monteure der Flüssiggas-Firma sind laut Volber in dieser Woche am Donnerstag und Freitag vor Ort, um die Zuleitungen zu den Gebäuden zu montieren. „Der Anschluss ins Haus zur Heizungsanlage dann von einer Heizungsbaufirma vorinstalliert, so dass im Bedarfsfall auf kurzem Weg um geschlossen werden kann“, erläutert er.

Bodman-Ludwigshafen Jetzt wird gespart! Bodman-Ludwigshafen schaltet Laternen aus und verschenkt E-Auto-Strom nicht mehr Das könnte Sie auch interessieren

Aber warum Flüssiggas? In der Juli-Sitzung, als es um die Anschaffung der Tanks ging, hatte Bürgermeister Matthias Weckbach zuvor erklärt, dass Flüssiggas leichter zu erhalten sei. Die Gemeinde hat aber auch bei den Heizmitteln Pellets und Öl die Vorräte aufgefüllt.