Ein ortsprägendes Großprojekt in Bodman ging mit einem kleinen Festakt offiziell zu Ende. Bei der Villen-Vernissage in der C-Reihe der Gräflichen Seedomäne auf dem Linde-Areal kamen Beteiligte, Bewohner, Nachbarn und Gemeindevertreter zusammen, um zurückzublicken und zu feiern.

Klaus Gohl, Geschäftsführer der Hausbau Huber GmbH, beschrieb in seiner Rede die Vorgeschichte des lange Zeit brachliegenden Linde-Areals, das sich im Dornröschenschlaf befunden habe. Das Unternehmen I und R habe die Reihen A und B gebaut, die C-Reihe mit kleineren Häusern sei später schließlich von Hausbau Huber umgesetzt worden. Dies sei wegen der umliegenden Bebauung die Schwierigste gewesen, sagte er. Man habe umplanen müssen und es habe lange gedauert.

Klaus Gohl, Geschäftsführer der Hausbau Huber GmbH, und Matthias Weckbach bei seinem letzten Termin als Bürgermeister sprechen über das Linde-Areal. | Bild: Löffler, Ramona

Während der Bauzeit habe es so manche Herausforderung oder Käuferrücktritte gegeben. „Es gab fast nichts, was wir nicht erlebt haben“, so Gohl. Auch Corona und extrem gestiegene Baupreise oder Materialmangel hätten es schwierig gemacht. „In dieser Zeit wurden ein Großteil des geplanten Gewinns und ein Teil meiner Haare aufgefressen“, bemerkte Gohl.

In der Straße gibt es nicht nur Eigentumswohnungen

Nun sei alles bis auf ein paar Restarbeiten fertig. Die Burgstraße werde dann sicherlich eine der schönsten Straßen im Paradies, wie er es umschrieb, da bei der Verabschiedungsfeier des ehemaligen Bürgermeister Matthias Weckbach, die Seegemeinde in einer Vereinsrede als Paradies beschrieben worden war.

Gohl war es auch wichtig, zu betonen, dass in der Straße auch Mietwohnungen dabei seien und es sich dort nicht um eine Rollladensiedlung handle. „Es gibt eine vernünftige Mischung aus Wohnungen und Ferienwohnungen“, sagte er.

Die Veranstaltung war der letzte Außentermin von Matthias Weckbach an seinem letzten Arbeitstag als Bürgermeister. „Das Linde-Areal ist ein Schlüsselprojekt für Bodman und es war wichtig, es zu entwickeln“, sagte er. Zudem fügte er hinzu, er freue sich, am Ende seiner 24 Jahre Amtszeit den Schlusspunkt zu sehen. Die neue Ortsmitte mit dem Bau des Seeums und dem Linde-Areal sei sehr gelungen.