Die Hauptversammlung der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen fand nach besonderen Vorgaben statt und nur, weil unaufschiebbare Wahlen anstanden. Die Verantwortlichen hatten ein gut durchdachtes Hygienekonzept aufgestellt.

Alle erhielten am Eingang ihre Wahlunterlagen und wurden in einer Einbahnstraßenregelung ins Gemeindezentrum Ludwigshafen geleitet. Erst an Stühlen durften sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Zum Wählen gingen die Abteilungen separat zur Bühne – rechts hoch, links hinunter, beidseits standen Desinfektionssprays bereit.

Hans Wiggenhauser, Marco Leiz, Ulrich Leiz, Jürgen Senger und Hermann Mößner (von links) wurden befördert. Stefan Furchheim fehlt auf dem Bild. Ehrungen für 15 und 25 Jahre Feuerwehrdienst werden verschoben, bis wieder ein feierlicherer Rahmen möglich ist. | Bild: Claudia Ladwig

Jugendwehr und Alterskameraden mussten fernbleiben und nur drei Gemeinderäte waren da – Alwin Honstetter, Michael Koch und Dietmar Specht fungierten später als Wahlhelfer.

Steffen Bretzke ist alter und neuer Gesamtkommandant

Steffen Bretzke, der alte und neue Gesamtkommandant, blickte auf 2019 zurück. Es gab neue Mannschaftstransportwagen (MTW) für beide Abteilungen, in Bodman lange geplant, in Ludwigshafen kurzfristig nach einem Getriebeschaden des bisherigen Fahrzeugs.

Der Kreisfeuerwehrtag, den auch die Abteilungskommandanten lobend hervorhoben, war ihm in allerbester Erinnerung, ebenso die Schifffahrt, ein Geschenk der Gemeinde zum 150. Geburtstag der Abteilung Bodman.

Neue Drohnengruppe soll 2021 einsatzbereit sein

Bretzke berichtete von der Drohnengruppe, die zusammen mit den Abteilungen Wahlwies und Espasingen gebildet wurde und die im ersten Quartal 2021 einsatzbereit sein soll.

2019 habe es 75 Einsätze gegeben, von denen sehr viele technisch waren. „Die Summe ist das, was es ausmacht. Die Zeit und das Engagement muss man erst mal bringen.“ Sein Dank ging an alle, die rund um die Uhr kommen, sowie an Partner und Familien.

Lob für Zusammenarbeit mit der DLRG

Im nächsten Jahr trete die neue Alarm- und Ausrücke-Ordnung in Kraft, dann werde die Feuerwehr zur Wasserrettung gemeinsam mit der DLRG alarmiert. Schon jetzt seien Zusammenarbeit und Verhältnis sehr gut. Er rechne künftig vermehrt mit Wald- und Flächenbränden. Daher müsse weiter in die Feuerwehrarbeit investiert werden.

Bretzke appellierte an die Kommunal- und Landespolitik, nicht dieselben Fehler wie 2008 zu machen, um keinen Investitionsstau zu verursachen.

26 Einsätze in Bodman

Der scheidende Abteilungskommandant Bodman, Roland Gocz, sprach über 26 Einsätze, 18 Proben und weitere 400 ehrenamtlich geleistete Stunden – beispielsweise für den Feuerwehr-TÜV oder das Prüfen der Gerätschaften.

Auch der neue Anhänger sei in Eigenregie umgebaut worden. Christian Pichler, Abteilungskommandant Ludwigshafen, lobte, er habe schon eine gute Abteilung übernommen, jetzt seien durch die Jugendwehr, aber auch als Quereinsteiger noch 15 Mitglieder hinzugekommen. Hier wäre es gut, die Ausbildung flexibler zu gestalten, regte er an.

„Feuerwehr ist ein Langzeitprojekt“

Er hoffe, dass die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren nicht an der falschen Ecke spare. „Die Feuerwehr ist ein Langzeitprojekt, was wir da sparen, holt uns wieder ein. Ich hoffe, dass wir den richtigen Mittelweg finden zwischen geringeren Einnahmen und dem, was wir einfach brauchen. Das Feuerwehrhaus wird mindestens die nächsten 30 Jahre Bestand haben.“

Der bisherige Jugendwart Patrick Feiß freute sich, dass die Jugendfeuerwehr aktuell aus 14 Mädchen und 14 Jungen besteht, nachdem er mit sieben Kindern angefangen hatte. Sie nahmen an zahlreichen Aktivitäten teil und werden künftig von Nico Seemann betreut.

Beteiligung am Gemeindeleben

Nach den Berichten der Kassiere und Kassenprüfer bat Bürgermeister Matthias Weckbach die Anwesenden um die Entlastung der Führungsriege. Die Feuerwehr sei ein komplett anderer Betrieb geworden, was die Verantwortung angehe. „Mal haben wir einen Kreisbrandmeister, mal keinen. Vieles muss von den Handelnden vor Ort getragen werden. Das bedeutet, dass das Ehrenamt eine riesengroße Kraftanstrengung geworden ist“, so Weckbach.

Er lobte, dass die Feuerwehr sich am Gemeindeleben beteilige und bei weltlichen wie kirchlichen Festen mitwirke. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Pläne für neue Gerätehäuser

Weckbach ging kurz auf die Pläne für die neuen Gerätehäuser ein. In Bodman müsse für den Bau der Bebauungsplan geändert werden, in Ludwigshafen zunächst der Flächennutzungsplan. Er sagte, die Gemeinde werde bestimmt nicht alle Wünsche der Feuerwehr in den nächsten fünf Jahren erfüllen können, aber mit der Schwarz-weiß-Trennung (das Trennen von nach Einsätzen kontaminierter und sauberer Einsatzkleidung) und den Gerätehäusern kämen riesige Investitionen.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Hartmann begrüßte die Konstanz in der Gesamtwehr. „Die Zusammenarbeit könnte in Stockach als auch von Seiten des Landratsamts nicht besser sein.“ Den Kommandanten würden am 9. Juli die geeignetsten Bewerber für den Posten des Kreisbrandmeisters vorgestellt. „Unsere Empfehlung geht an den Kreistag, der sich dieser hoffentlich anschließt.“

Er motivierte die Zuhörer. Die Digitalisierung sei vorangekommen, es habe vermehrt Videoangebote zu theoretischen Themen gegeben. Vielleicht könne man so auch Lehrgänge künftig kürzer gestalten, Engpässe abmildern und mehr Zugführer etc. ausbilden.