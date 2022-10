Laut des Einsatzberichts der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen meldete ein Anrufer die Verschmutzung. Während der Anfahrt seien auch die Drohneneinheit Landkreis Konstanz und das Löschboot der Freiwillige Feuerwehr Überlingen alarmiert worden.

Zusammen mit der Wasserschutzpolizei und der Drohne sei der See erkundet worden, während mit der zweiten Drohne das Ufer abgesucht worden sei. Dort habe man am Mollweidesteg den Verursacher ausfindig machen habe können. Das Löschboot habe sich um den ausgelaufenen Diesel gekümmert, während Ölschlengel am Steg auslegt worden seien.

Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde und dem Stellvertretenden Kreisbrandmeister seien keine weiteren Maßnahmen ergriffen worden und der Einsatz sei beendet worden.