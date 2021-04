Die Feuerwehr-Mitglieder von Bodman-Ludwigshafen erhalten künftig eine höhere finanzielle Entschädigung für ihr ehrenamtliches Engagement. Der Gemeinderat hat erstmals seit dem Jahr 2015 die Beträge in der Feuerwehrentschädigungssatzung angepasst.

In der Ratssitzung schilderte Bettina Donath von der Gemeindeverwaltung die Situation und wie die Richtlinien des Gemeindetags aussehen. Die pauschale Entschädigung des Ehrenamts pro Stunde könne von elf auf 15 Euro angehoben werden. Sie sagte auch, dass die Anforderungen an die Feuerwehr stetig steigen würden. Kommandant Steffen Bretzke leiste 15 bis 20 Stunden pro Woche für die Feuerwehr. Bürgermeister Matthias Weckbach ergänzte, dass die Feuerwehr eine große Verantwortung habe und die Zahl der Einsätze zugenommen habe.

Vorschläge für deutliche Erhöhungen

Bettina Donath stellte die Tabelle mit den Ist-Beträgen und den vorgesehenen Erhöhungen für Funktionsträger in der Feuerwehr vor. Darin war zum Beispiel der Vorschlag, den Jahresbetrag für den Kommandanten an die mögliche Höchstgrenze zu führen: von derzeit 500 Euro auf neu 1440 Euro pro Jahr, was 120 Euro im Monat entspricht.

Beim Stellvertretenden Kommandanten war eine Steigerung von 250 auf 770 Euro pro Jahr vorgesehen, beim Gerätewart von 300 auf 450 Euro und beim Jugendwart von 200 auf 580 Euro.

Bodman-Ludwigshafen Grünes Licht für Feuerwehr-Anbau in Bodman Das könnte Sie auch interessieren

Positive Resonanz und eine Frage

Michael Koch (CDU) sah die Erhöhungen für die Funktionsträger gerechtfertigt. Er hätte sich auch noch höhere Beträge vorstellen können, sagte er. Christoph Leiz (Grüne) erkundigte sich, warum der Jugendleiter im Gegensatz zum Jugendwart keine Erhöhung erhalten solle. Steffen Bretzke übernahm die Erklärung: Der Wart habe im Gegensatz zum Leiter mehr Aufwand.

Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig die neuen Beiträge und damit alle Änderungen der Feuerwehrentschädigungssatzung von Bodman-Ludwigshafen.