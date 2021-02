Für die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen gab es gleich zwei Erfolgserlebnisse: Für das Löschfahrzeug (LF) 10, das in der Abteilung Bodman als Ersatzfahrzeug für das LF 8/6 mit Baujahr 1993 beschafft wird, fand die Rohbauabnahme statt. Die Normbeladung müsse immer vorhanden sein, die Aufteilung in den Geräteräumen könne allerdings individuell erfolgen, erklärt Gesamtkommandant Steffen Bretzke. Man erhalte vorab Pläne und Zeichnungen, gebe das Einverständnis und wenn das Rohgerüst stehe, erfolge die Abnahme. Dabei könne auch noch entschieden werden, Geräte doch anders zu platzieren.

Erweiterung des Fuhrparks

Fast zeitgleich nahm die Abteilung Ludwigshafen in Singen einen Gerätewagen-Transport (GW-T) in Empfang. Dieser Pickup mit vier Sitzplätzen sei kein Ersatzfahrzeug, sondern eine sehr gute Erweiterung des Fuhrparks und ein großer Schritt für das langfristige Fahrzeugkonzept, erläutert Steffen Bretzke. Bei diesem Fahrzeug stehe noch der Ausbau auf der Pritsche an.

Die Lieferung ging enorm schnell, freut er sich. „Wir haben die Zusage im letzten Jahr bekommen und dann im Herbst noch überraschend einen Zuschuss.“ Der GW-T werde für den Transport von Einsatzmitteln, verschmutzte Geräte und Kleineinsätze benötigt. Bürgermeister Matthias Weckbach hatte zudem in der Vergangenheit im Gemeinderat schon drauf hingewiesen, dass für den Einsatz mit dem GW-T zudem vergleichsweise wenig Besatzung nötig sei – dadurch könne er auch in der Mittagszeit, in der bei der Versorgung mit Einsatzkräften laut Bedarfsplan ein Defizit herrscht, genutzt werden.

Alle Kameraden sind eingewiesen

Alle Kameraden haben laut Kommandant Bretzke schon eine Unterweisung bekommen. Diese sei ausreichend, da es sich nicht um ein taktisches Einsatzfahrzeug handle. Reguläre Proben finden aktuell nicht statt. Zum Aufrechterhalten des Einsatzdienstes dürfe man aber proben – natürlich mit den Corona-bedingten Vorkehrungen wie FFP2-Masken, Abstand und dem Desinfizieren der Hände.