Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden zunächst am späten Freitagabend Rauch und Feuerschein auf dem Frauenberg aus dem dortigen Kloster gemeldet. Zusammen mit der Feuerwehr Liggeringen rückten die Einsatzkräfte aus, vor Ort wurde jedoch kein Feuer gefunden. Die Feuerwehr vermutet, dass es durch die Beleuchtung des Klosters und Nebel zu einer optischen Täuschung kam. Am Samstag wurde zudem in einer Anschlussunterbringung in Bodman mutwillig eine Brandmeldeanlage ausgelöst, auch dort lag kein Brand vor.