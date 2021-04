Beide Feuerwehrabteilungen wurden in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.30 Uhr zu einem brennenden Holzverschlag mit Mülltonnen an einer Garage in Bodman alarmiert. Bei Ankunft hatten die Anwohner schon selbst Löschversuche unternommen, so die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht.

Die Abteilung Bodman riss den Verschlag mittels Brechwerkzeug ab und führte die Löscharbeiten zu Ende.