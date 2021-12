Laut Einsatzbericht kam der Alarm für die Türöffnungsgruppe am Samstag um 3.33 Uhr, da ein Mann in Ludwigshafen hilflos in seiner Wohnung gelegen habe: „Durch Rufen und Klopfen machte er sich im Haus bemerkbar und weitere Bewohner riefen den Notruf.“ Die Feuerwehr habe dem Rettungsdienst die Tür geöffnet.

Ein weiterer Alarm sei am Sonntag gegen 18 Uhr aufgrund eines ausgelösten Brandmelder in einem Seniorenheim in Ludwigshafen gekommen. Es habe sich dann aber herausgestellt, dass in der Küche zuviel Dampf gewesen sei und das Gerät deshalb ausgelöst habe.