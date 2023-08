Die Gelegenheit für einen besonderen Wochenendausflug ist am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August. Denn dann wartet Ludwigshafen nicht nur mit seiner Lage direkt am Bodensee auf, sondern auch mit dem Häfler Seefest samt traditionellem MSC Oldtimertreffen. Dazu werden in diesem Jahr rund 800 Oldtimer-Fahrzeuge erwartet, die Baujahr 1978 sind – oder älter.

Am Samstag um 11 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Christoph Stolz und Kanonenschüssen. Gegen 13 Uhr starten einige der Teilnehmer zu einer Ausfahrt zu einem Ziel in der Nähe, erklärt Dieter Jänicke, der Vorsitzende des MSC Sernatingen. Ganztägig gibt es in den Uferanlagen eine Bewirtung von Vereinen aus der Gemeinde und im MSC-Zelt. Abends bis spät in die Nacht soll es „fetzige Musik“ direkt am See geben, so Jänicke. Deshalb werde ab 17 Uhr ein Eintritt von 5 Euro zur Deckung der Unkosten erhoben.

Mehrere Bands spielen am Samstagabend

Laut Programm spielt am 17 Uhr die Caro Coverband am Zollhaus. Ab 19 Uhr gibt es Unterhaltung mit der Band Veteranilli an der Konzertmuschel und ab 20.30 Uhr spielt die Gretleband am Zollhaus. Ab 21 Uhr gibt es die Klassiker im Mondschein zu sehen: geschmückte Fahrzeuge mit Laternen und Fackeln.

Am Sonntag werden nach dem Frühstück im MSC-Zelt um 8

Uhr wieder die Oldtimer erwartet und gegen 13 Uhr stellt Dieter Jänicke, die Schätzchen einzeln auf der Rampe vor.

Auch Musik, Ausfahrt und Ausstellung am Sonntag

Die Bewirtung der Vereine beginnt am Sonntag laut Programm um 10 Uhr. Ab 11 Uhr ist ein Frühschoppenkonzert der Brassband am Zollhaus sowie ebenfalls ab 11 Uhr Unterhaltung mit Easy Rider an der Konzertmuschel geplant. Um 13.30 Uhr soll der Start über die Rampe zur Ausfahrt sein und um 15 Uhr die Rückkehr und Ausstellung der Fahrzeuge in den Uferanlagen. Ganztags ist zudem eine Ausstellung von Oldtimern in den Uferanlagen.

Wie bei allen großen Festen rät die Gemeinde den Besuchern, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Auf den Parkplätzen Uferpark und Strandbad gibt es ein 5-Euro-Tagesticket. Zudem steht der kostenlose Festparkplatz auf Wiesen am Orteingang in der Stockacher Straße zur Verfügung.