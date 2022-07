Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Am Wochenende findet in Ludwigshafen das Seeklang-Festival statt. Eventmanager Jonathan Noll organisiert diesmal ein Programm für drei Tage. Rund 25 Personen helfen beim Auf- und Abbau der Seebühne und an Land. Die zweite Auflage solle noch besser werden als die erste im September 2021. „Der Seeklang kam sehr gut an, wir wurden direkt gefragt, wann es so was erneut gibt“, erzählt Noll.

Er erstellte daraufhin das Konzept für ein Festival-Wochenende und buchte einige Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, die er über seinen Ausbildungsbetrieb kennt. „Alle, die mithelfen, sind entweder Freunde oder Familie. Zusammen funktioniert das“, so Jonathan Noll. Auch der Verein Dorffreundschaft Maygas ist wieder dabei. „Diesmal spendet die ‚Hafenmauer‘ eine festgelegte Summe an den Verein, dafür stellen sie uns Helfer.“ Ein Gottmadinger Unternehmen liefert die schwimmende Bühne.

Die Bühnentechnik kommt aus Waldshut-Tiengen, Stuttgart, Konstanz und Hilzingen. Sie sei aufwendiger als beim ersten Mal, erklärt Noll. Auch pyrotechnische Effekte und Flammenwerfer würden diesmal eingesetzt.

Er hätte gerne jungen Künstlern eine Bühne geboten

Zum Programm sagt er: „Am Freitag legen von 14 bis 0 Uhr DJs auf. Ich selbst werde auch eine Stunde gestalten. Ich lege schon seit Jahren auf und mache das total gerne.“ Samstag treten im gleichen Zeitraum die Bands Nandman, ImPuls, Projekt Monkey Friends und ein oder zwei weitere Bands auf. Am Sonntag beginnt der Frühschoppen um 11 Uhr mit der Brass Band, bestehend aus Musikern des MV Ludwigshafen. Später spielt Gianni Dato mit seinem Spice Project, außerdem kommt die Band Veteranilli.

Jonathan Noll verrät: „Ursprünglich hatten wir vor, jungen Leuten eine Bühne zu bieten. Leider haben sich nicht genug gemeldet. Aber der Sänger und Gitarrist Maximilian Jäger ist dabei.“ Das Festival endet gegen 22 Uhr.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 11 Euro für einen Tag oder 22 Euro für alle drei Tage zusammen.