Die Nimmerland Theaterproduktion, deren Management in Bodman-Ludwigshafen sitzt, ist ein erfolgreiches Tourneetheater für Grundschüler. Im vergangenen Jahr stand es aufgrund der Corona-Einschränkungen kurz vor dem Aus. Doch das Team entwickelte mit seinem Kultur-Medien-Paket „Der kleine Prinz“ eine neue Idee für kulturelle Bildung in der Krise, schaffte es damit, Kindern und Lehrern einen Lichtblick zu geben und selbst zu überleben. Nach der überwältigenden Resonanz aus vielen Schulen drehte die Crew jetzt im Seeum Bodman „Die 9. Sinfonie der Tiere“.

Neuer Tag, neue Rolle – und wieder geben alle Beteiligten alles, um das filmische Experiment zu einem großen Erfolg werden zu lassen. Hier sieht man von links Lydia Fischer, Johannes Zürner,Thomas Lange und Florian Jahnel. Bild: Nimmerland Theaterproduktion | Bild: Nimmerland Theaterproduktion

Normalerweise führt das Tourneetheater seine Stücke in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Turn- oder Pausenhallen an Schulen, in städtischen Veranstaltungsräumen oder großen Kulturhäusern auf. Da reicht eine Bühne oder freie Fläche, auf der Schauspieler Johann Zürner mit wenig Equipment auftritt. Viele Details entstehen in der Fantasie der jungen Zuschauer.

Autor schreibt seine Theaterstücke zu Drehbüchern um

Für die Filme hat Autor Thomas Lange seine Theaterstücke zu Drehbüchern umgeschrieben. Die Herausforderung sei, das Medium Theater so in einen Film zu überführen, dass Theater sichtbar bleibt, den Anforderungen der Filmdramaturgie und Gesetzen der Kamera aber dennoch Rechnung getragen wird. „Dafür braucht man ein ganzes Team, das Kompetenz reinbringt.“ Wie schon beim ersten Mal setzen die Mitarbeiter des Produktionsteams Umbelichtet aus Konstanz diese Aufgabe mit viel Sensibilität um.

Sitzt der Text? Mit welchem Dialekt wird der Posaunenadler sprechen? Thomas Lange (links) probt mit den Schauspielern, was am besten funktioniert. | Bild: Claudia Ladwig

Die Geschichte ist lustig und spannend zugleich: Der Dirigent Karavan wird interviewt und gefragt, wie er zu seinem Erfolg und seinem guten Umgang mit dem Orchester gekommen sei. Während er erzählt, baut sich die Geschichte auf, die mit einer Namensverwechslung beginnt.

Anders als im Theater braucht Johann Zürner für den Film jede Menge Kostüme. | Bild: Claudia Ladwig

Für ein Konzert muss er ein Orchester mitbringen, findet über eine dubiose Agentur 13 Tiere, die unter seinem Dirigat spielen sollen. Doch die Tiere sehen in den Mitmusikern eher ihre nächste Mahlzeit und der Dirigent hat alle Hände voll zu tun, sein Orchester zu organisieren. Schließlich beginnt der stumme Braunbär im verwüsteten Wohnzimmer „Freude schöner Götterfunken“ zu spielen. Da werden alle Tiere sichtbar, musizieren am Ende gemeinsam und feiern damit einen großen Erfolg.

Schauspieler Johann Zürner verkörpert 14 Figuren

Johann Zürner verkörpert alle Tiere und den Dirigenten. Jede Figur hat im Film ihr eigenes Kostüm, jedes Mal wird er neu geschminkt. Er verändert seine Stimme und ist unglaublich wandelbar in seiner Darstellung. Pro Drehtag werden die Szenen mit einem oder zwei Tieren aufgenommen. Lydia Fischer spielt die Interviewpartnerin des Dirigenten. Alles, was die Zuschauer erleben, stellt seine Erzählung dar.

Für jede seiner 14 Rollen schlüpft Johann Zürner ineu geschminkt. | Bild: Claudia Ladwig

Thomas Lange erklärt: „Mit diesem Kultur-Medien-Paket wollen wir jetzt und nach Corona etwas entwickeln, das vielleicht als Idee in Schulen auch langfristig Anklang findet. Neben der filmischen Umsetzung des Theaterstückes geht es um die Person Ludwig van Beethovens, den Text ,Ode an die Freude‘ von Friedrich Schiller und alle Instrumente eines Sinfonieorchesters.“

Musiker erklären im Video ihre Instrumente

Musiker stellen in kleinen Videos ihr Instrument vor und erklären die Technik. „Sie zeigen die Besonderheit ihres Instruments. Alles ist lebendig und anschaulich gestaltet. Das ist uns ein großes Anliegen bei diesem Projekt und passt ausgezeichnet in den Musikunterricht“, erzählt Lange. Dafür haben sie auch Medienpädagogen der Musikschule Wangen mit ins Boot geholt. Das aufwendige Projekt wird aus dem bundesweiten Topf Fonds der Darstellenden Künste gefördert.

Hier kommt modernste Technik zum Einsatz. Die bereits aufgenommenen Szenen ermöglichen es, die Schauspieler Lydia Fischer, die den Dirigenten im Film interviewt, und Johann Zürner, der in 14 Rollen schlüpft, ein- und auszublenden, um nahtlos an die Szenen anknüpfen zu können. | Bild: Claudia Ladwig

Etwa ab August dieses Jahres wird das Kultur-Medien-Paket zur Verfügung stehen. Und auch wenn die Krise länger dauert als ursprünglich erwartet: Die Nimmerland Theaterproduktion bleibt erhalten und zeigt noch dazu, wie vielfältig und wandelbar Kultur sein kann und auf Dauer sein wird.

Die Kulisse wurde in mehreren Wochen liebevoll gestaltet. Anders als bei Auftritten in Schulen, wo sehr minimalistisch gearbeitet werden kann, braucht es für einen Film etwas mehr Drumherum. Das Klavier wurde extra angemalt und eine Dachschräge konstruiert. | Bild: Claudia Ladwig