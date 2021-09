Seit 30 Jahren verbringt Familie Deuse ihren Urlaub in Bodman. Viele Jahre waren sie bei der Familie Bentele zu Gast. Nachdem diese Ferienwohnungen nun nicht mehr zu mieten sind, hat sich Familie Deuse genau in Bodman umgeschaut und dabei Manuela Schlenker getroffen und angesprochen, so das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing in einer Pressemitteilung. Manuela Schlenker habe ihre Ferienwohnung Jasmin im Seegarten gezeigt und die Familie Deuse sei sofort begeistert gewesen. Sie verbringen nun schon den zweiten Sommerurlaub bei Manuela Schlenker im Seegarten und haben für das nächste Jahr wieder gebucht.

Familie Deuse verbindet eine ganz besondere Freundschaft zu Bodman-Ludwigshafen: Gotthard Deuse war 25 Jahre Bürgermeister von Mügeln in Sachsen, der Partnerstadt von Bodman-Ludwigshafen.

Die Familie kommt zu den Festen

In den vergangenen 30 Jahren hat Gotthard Deuse mit seiner Familie viele Freundschaften und Bekanntschaften in unserer Gemeinde geschlossen, die regelmäßig gepflegt werden. Auch in diesem Urlaub hatte die Familie ein volles Programm mit vielen Tagesausflügen und Besuchen geplant. Neben dem Urlaub in Bodman, reiste Familie Deuse in der Vergangenheit auch mehrmals im Jahr zu den Festen, die in der Gemeinde stattfanden, an.

Zum 25. Jubiläum hatte Gotthard Deuse bereits eine bronzene Pfeilspitze überreicht bekommen. Nachdem er vergangenes Jahr im Urlaub silberne Pfeilspitzen für seine Familie eingekauft hat, die sowohl Frau als auch Tochter zur Gästeehrung trugen, freute er sich besonders, dass nun auch er selbst eine silberne Pfeilspitze überreicht bekam. Armin Belz und Sandra Domogalla gratulierten im Namen des Touristik-Fördervereins Bodman und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen zur ganz besonderen Gästeehrung.

Die Gemeinde hat viele treue Feriengäste, die jedes Jahr wieder an einem der Ortsteile Urlaub machen. Oft übernachten diese Besucher in derselben Ferienwohnung – wie Familie Deuse. Die Gemeinde ehrt Besucher, die zehn Jahre, 20 oder mehr wiederkommen.