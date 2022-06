Der Rechtsstreit um den Begriff Apfelzügle schwelt inzwischen seit Jahren. Nachdem der komplizierte Markenrechts-Fall bereits seit rund einem Jahr beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) liegt, hat die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen nun zu ihrer Widerklage gegen einen Landwirt aus Lippertsreute eine Nachricht erhalten, die Bürgermeister Matthias Weckbach sehr optimistisch stimmt.

Zur Erinnerung: Familie Roth hatte die Gemeinde verklagt, weil 2018 im Ferienprogramm eine Fahrt mit dem Apfelzügle beworben worden war. Die Teilnehmer konnten bei einem Ludwigshafener Landwirt mit einem kleinen Traktor mit Anhängern fahren, die wie ein kleiner Zug aussehen. Dazu sollte es Informationen rund um den Apfel geben. Dies hatte sich Familie Roth jedoch markenrechtlich schützen lassen. Es folgte eine Klage, da die Gemeinde keine Unterlassungserklärung unterzeichnen wollte. Im Verlauf der Verhandlungen am Landes- und Oberlandesgericht München zog Roth nach einem Teilerfolg von Bodman-Ludwigshafen die Klage zurück, doch die Gemeinde hatte Widerklage erhoben. Diese steht nun im Fokus des Rechtsstreits.

Generalanwalt am EuGH hat Bewertung verfasst

Matthias Weckbach schilderte kürzlich im Gemeinderat, dass ein Generalanwalt des EuGH eine Vorlage für die Richter verfasst habe, die er als „hammergut“ bezeichnete. Das Schriftstück umfasse 23 Seiten und sei sehr interessant, so Weckbach. Dieser Generalanwalt kenne sich im italienischen, französischen und deutschen Recht aus, berichtete er.

Der Bürgermeister schilderte in wenigen Sätzen die Situation mit Klage und Widerklage. Es habe im Raum gestanden, dass durch dieses Zurückziehen der Klage des Landwirts Roth die Grundlage für die Widerklage entfallen sei und die Gemeinde die Kosten übernehmen müsse. Die Gemeinde habe daraufhin protestiert, da die Widerklage aufrecht erhalten werden sollte.

Das Oberlandesgericht München (OLG) habe den Fall schließlich im vergangenen Jahr dem EuGH vorgelegt. „Der EuGH hat einen Stab von Rechtsanwälten und der Generalanwalt hat ausgeführt, dass nicht die deutsche Zivilprozessordnung der Punkt ist, sondern dass es die Prozessökonomie ist“, sagte Weckbach. Es gehe also um den Nutzen und Aufwand des Prozesses.

Widerklage hat eigenständigen Charakter

Der Generalanwalt sehe die Rechtslage so, dass eine Widerklage ein eigenes Rechtsinstrument zur Klärung der Sache bleibe, auch wenn die eigentliche Klage zurückgenommen worden sei. „Die Widerklage hat einen eigenständigen Charakter und muss vom gleichen Gericht entschieden werden“, so Weckbach. „Ich bin guter Hoffnung, dass der EuGH sich dem beugt, was der Generalanwalt den Richtern vorschlägt, und das als eigenständige Widerklage an das Münchner OLG zurückverweist.“

Er hoffe, dass dieses unsägliche Thema damit abgeschlossen werden könne – und auch so, dass die Gemeinde nicht zahlen müsse. „Es sieht richtig gut für uns aus. Wir sind im Spiel“, fasste er zusammen.

Die Gegenseite will erstmal abwarten

Auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt Christoph Lang, der Anwalt der Familie Roth, man müsse nun erst mal das Urteil des EuGH abwarten. Bisher hätten nur alle Parteien ihre Stellungnahmen abgegeben. Dabei seien das „die längst bekannten Argumente für und wider eine fortdauernde Zulässigkeit des Landgerichts München in Bezug auf die Widerklage“. Auch er betont, es gehe beim EuGH nur um die Frage, ob das OLG in dem Fall entscheiden müsse.