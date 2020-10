Die markanten Blutbuchen am Friedhof an der B34 in Ludwigshafen mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Wenn die Sanierung der Friedhofsmauer abgeschlossen ist, gibt es Neupflanzungen.

Ast für Ast nimmt sich Detlef Koch vor. Es sei an sich schade, einen so alten, gesunden Baum zu fällen, sagt er. Allerdings sehe man deutlich, wie sich beide Bäume zur Seite neigten. Oben schwinge es ganz ordentlich. | Bild: Claudia Ladwig