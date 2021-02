Nadine Thiemig (CDU) fragte in der jüngsten Ratssitzung nach den Fortschritten in der Sernatingenschule sowie der Grundschule Bodman. Ortsbaumeister Ralf Volber erklärte, dass die Umsetzung in Bodman zwar durch einen Anschluss an die Anlage im Keller einfach umzusetzen wäre, aber dies erst bei der Sanierung der Klassenzimmer gemacht werden könnte. Das werde noch etwa drei Monate dauern, da noch Abklärungen zum Thema Brandschutz notwendig seien.

In Ludwigshafen stünden momentan fünf Lüftungsgeräte zur Verfügung. Es stellte sich in der kurzen Debatte aber schnell heraus, dass dies zu wenig Geräte wären, wenn die Schule nach der Notbetreuung wieder normal auf hat.

Auf einen Antrag aus dem Gremium hin, beschloss der Rat einstimmig, die Verwaltung zu ermächtigen, um ein Lüftungsgerät pro Klasse an beiden Schulen anzuschaffen.