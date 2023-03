Im Clubhaus Bodman des Turn- und Sportvereins Bodman (TSV) fand kürzlich eine Veranstaltung zum Thema Erste Hilfe für Hunde statt. Die Referentin Karin Weber, Tierärztin aus Bodman, informierte die Teilnehmer umfassend über Erste-Hilfe-Maßnahmen in Theorie und Praxis, so eine Pressemitteilung des TSV zu dem Abend. Holger Wirtz, stellvertretender Vorsitzender des TSV Bodman und Stephanie Feyerabend, Beisitzer Medien und Abteilungsleiterin Hundespaßsport, führten in die sehr gut besuchte Veranstaltung ein. Der Abend war kurzweilig und praxisorientiert: Plüschtiere und Lola, eine gutmütige Hundedame, kamen zum Einsatz.

Temperatur, Atmung, Puls und Schleimhäute (TAPS): Wo misst man den Puls des Hundes und wie hoch ist die Temperatur meines Hundes im Normalzustand? Angefangen bei den Grundlagen des Gesundheitszustandes des Hundes erhielten die Teilnehmer auch Informationen zu Wiederbelebung mittels Herzdruckmassage und Mund-Nase-Beatmung. Ebenso lernten die Anwesenden, wie man mit einem verletzten Hund umgeht. Was tun, wenn der Hund unter Schock steht? Was macht man, wenn es dem Hund den Magen dreht? Knochenbrüche, Verbrennungen, Hitzschlag, Schädel-Hirn-Trauma, Blutungen, Vergiftungen (auch Giftköder), Kotabsatz zu hart, Fremdkörper, Erstickung, Durchfall, Insektenstiche, Zeckenbefall, Krampfanfall, Augenverletzungen und Zahnverletzungen. Karin Weber wurde nach zwei Stunden mit tosendem Applaus in den Feierabend verabschiedet. Es wurde eine Fortsetzung angekündigt.

Die Abteilung Hundespaßsport des TSV Bodman betreibt das Training seit zwei Jahren. Es findet einmal wöchentlich statt und wird geführt durch die zertifizierte Hundetrainerin Joanna Kuhn und Stephanie Feyerabend. Ansatz ist der Spaß und die Förderung der Mensch-Hund-Beziehung unter anderem mit Agility, Longieren und dem Erlernen von Tricks. Die mentale und körperliche Ausdauer, die Kommunikation, die Beziehung zwischen Hund und Besitzer und das Verhalten werden verbessert.

Die Hundeteams sind auf der Suche nach einem neuen Platz für das Training, da der bisher genutzte Platz aufgegeben werden musste. Kontakt: info@feyerabend.biz.