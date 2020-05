Als Flickenteppich bezeichnete Christian Pichler (CDU) die Bahnhofstraße in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er regte an, etwas zu tun, da die Straße am Bahnhof eigentlich ein Aushängeschild sein sollte. Er schlug vor, die Straße abzufräsen und durchgängig eine neue Asphaltdeckschicht aufzubringen. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte jedoch, dass die Sernatingenstraße, Schifferstraße und Bahnhofstraße gemeinsam komplett überplant werden sollen. Dafür sei das Jahr 2022 anvisiert.